Carlo Acutis, il santo dei giovani e di internet, protagonista alla Comunità Pastorale di Cavaria-Oggiona

Dal 1° al 16 novembre, la Comunità Pastorale “Maria Aiuto dei Cristiani” che riunisce le parrocchie di Cavaria, Premezzo, Oggiona e Santo Stefano, accoglierà la reliquia di san Carlo Acutis, offrendo a bambini, ragazzi e adulti un ricco calendario di momenti di preghiera, incontri e spettacoli dedicati alla figura del giovane santo, riconosciuto come patrono di internet.

Carlo Acutis – scomparso nel 2006 a soli 15 anni – è oggi un modello di fede capace di parlare alle nuove generazioni, dimostrando come la santità possa essere vissuta nella quotidianità e anche attraverso gli strumenti digitali.

Mostra dei miracoli eucaristici e accoglienza della reliquia

Durante le due settimane di permanenza, in ogni oratorio sarà allestita la Mostra internazionale dei miracoli eucaristici, ideata e realizzata dallo stesso Carlo Acutis.

Dal 7 al 13 novembre, presso la chiesa parrocchiale di S. Stefano a Santo Stefano, sarà possibile venerare la reliquia del giovane santo.

La reliquia sarà accolta ufficialmente venerdì 7 novembre con una celebrazione dedicata.

Spettacoli, preghiere e riflessioni

Il programma si apre sabato 1° novembre alle 20.30 con lo spettacolo teatrale “Tutti nascono originali”, messo in scena dal Gruppo teatrale dell’Oratorio di Pozzolengo (Brescia).

Segue, sabato 8 novembre, il pellegrinaggio alla “Via Acutis” presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, e numerosi momenti di preghiera per i gruppi di catechismo e le scuole primarie della Comunità.

Lunedì 10 novembre, alle 20.45, la preghiera davanti alla reliquia sarà dedicata a educatori, dirigenti e allenatori del C.S.I., mentre martedì 11 novembre, alle 21.00, sarà la volta del gruppo preadolescenti Cops.

La settimana prosegue con incontri quotidiani di preghiera per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie di Cavaria, Premezzo, Oggiona e S. Stefano.