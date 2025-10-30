Varese News

Gallarate/Malpensa

Carlo Acutis, il santo dei giovani e di internet, protagonista alla Comunità Pastorale di Cavaria-Oggiona

Dal 1° al 16 novembre una serie momenti di preghiera, incontri e spettacoli. Inizio sabato con il teatro

San Carlo Acutis: la reliquia esposta nella Basilica di San Magno

Dal 1° al 16 novembre, la Comunità Pastorale “Maria Aiuto dei Cristiani” che riunisce le parrocchie di Cavaria, Premezzo, Oggiona e Santo Stefano, accoglierà la reliquia di san Carlo Acutis, offrendo a bambini, ragazzi e adulti un ricco calendario di momenti di preghiera, incontri e spettacoli dedicati alla figura del giovane santo, riconosciuto come patrono di internet.

Carlo Acutis – scomparso nel 2006 a soli 15 anni – è oggi un modello di fede capace di parlare alle nuove generazioni, dimostrando come la santità possa essere vissuta nella quotidianità e anche attraverso gli strumenti digitali.

Mostra dei miracoli eucaristici e accoglienza della reliquia

Durante le due settimane di permanenza, in ogni oratorio sarà allestita la Mostra internazionale dei miracoli eucaristici, ideata e realizzata dallo stesso Carlo Acutis.
Dal 7 al 13 novembre, presso la chiesa parrocchiale di S. Stefano a Santo Stefano, sarà possibile venerare la reliquia del giovane santo.
La reliquia sarà accolta ufficialmente venerdì 7 novembre con una celebrazione dedicata.

Spettacoli, preghiere e riflessioni

Il programma si apre sabato 1° novembre alle 20.30 con lo spettacolo teatrale “Tutti nascono originali”, messo in scena dal Gruppo teatrale dell’Oratorio di Pozzolengo (Brescia).
Segue, sabato 8 novembre, il pellegrinaggio alla “Via Acutis” presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, e numerosi momenti di preghiera per i gruppi di catechismo e le scuole primarie della Comunità.

Lunedì 10 novembre, alle 20.45, la preghiera davanti alla reliquia sarà dedicata a educatori, dirigenti e allenatori del C.S.I., mentre martedì 11 novembre, alle 21.00, sarà la volta del gruppo preadolescenti Cops.

La settimana prosegue con incontri quotidiani di preghiera per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie di Cavaria, Premezzo, Oggiona e S. Stefano.

“Una cassetta per i miracoli”: la nascita di Matilde Carola, una storia d’amore e di fede nel Santuario di Saronno

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.