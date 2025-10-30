Carlo Acutis, il santo dei giovani e di internet, protagonista alla Comunità Pastorale di Cavaria-Oggiona
Dal 1° al 16 novembre una serie momenti di preghiera, incontri e spettacoli. Inizio sabato con il teatro
Dal 1° al 16 novembre, la Comunità Pastorale “Maria Aiuto dei Cristiani” che riunisce le parrocchie di Cavaria, Premezzo, Oggiona e Santo Stefano, accoglierà la reliquia di san Carlo Acutis, offrendo a bambini, ragazzi e adulti un ricco calendario di momenti di preghiera, incontri e spettacoli dedicati alla figura del giovane santo, riconosciuto come patrono di internet.
Carlo Acutis – scomparso nel 2006 a soli 15 anni – è oggi un modello di fede capace di parlare alle nuove generazioni, dimostrando come la santità possa essere vissuta nella quotidianità e anche attraverso gli strumenti digitali.
Mostra dei miracoli eucaristici e accoglienza della reliquia
Durante le due settimane di permanenza, in ogni oratorio sarà allestita la Mostra internazionale dei miracoli eucaristici, ideata e realizzata dallo stesso Carlo Acutis.
Dal 7 al 13 novembre, presso la chiesa parrocchiale di S. Stefano a Santo Stefano, sarà possibile venerare la reliquia del giovane santo.
La reliquia sarà accolta ufficialmente venerdì 7 novembre con una celebrazione dedicata.
Spettacoli, preghiere e riflessioni
Il programma si apre sabato 1° novembre alle 20.30 con lo spettacolo teatrale “Tutti nascono originali”, messo in scena dal Gruppo teatrale dell’Oratorio di Pozzolengo (Brescia).
Segue, sabato 8 novembre, il pellegrinaggio alla “Via Acutis” presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, e numerosi momenti di preghiera per i gruppi di catechismo e le scuole primarie della Comunità.
Lunedì 10 novembre, alle 20.45, la preghiera davanti alla reliquia sarà dedicata a educatori, dirigenti e allenatori del C.S.I., mentre martedì 11 novembre, alle 21.00, sarà la volta del gruppo preadolescenti Cops.
La settimana prosegue con incontri quotidiani di preghiera per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie di Cavaria, Premezzo, Oggiona e S. Stefano.
“Una cassetta per i miracoli”: la nascita di Matilde Carola, una storia d’amore e di fede nel Santuario di Saronno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.