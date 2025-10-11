Varese News

Carlo Sini presenta a Varese il suo ultimo libro: “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”

Appuntamento venerdì 17 ottobre con uno dei maggiori pensatori italiani contemporanei per parlare di filosofia come strumento per interpretare l’esistenza

Generico 06 Oct 2025

Sarà la Libreria Feltrinelli di Varese a ospitare la presentazione di uno dei libri più attesi della stagione per gli appassionati di filosofia. Venerdì 17 ottobre, alle ore 18:00, in Corso Aldo Moro 3, Carlo Sini incontrerà il pubblico per parlare del suo nuovo saggio “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”, pubblicato da Il Saggiatore.

Una riflessione profonda tra pensiero, scrittura e memoria

Il libro di Sini, tra i più rilevanti filosofi italiani contemporanei, affronta un tema tanto personale quanto universale: la memoria. Non solo come archivio del passato, ma come tessuto vivo, che si intreccia con la scrittura, con l’esperienza e con l’identità individuale e collettiva. Attraverso il suo stile limpido e profondo, Sini propone un viaggio filosofico che interroga il senso dell’esistere e del ricordare, sottolineando come la scrittura diventi un atto fondativo del pensiero. Un’opera che parla al lettore comune tanto quanto allo studioso, ponendo domande radicali sulla nostra vita e sul modo in cui la raccontiamo.

Un incontro con l’autore per dialogare con la filosofia

L’appuntamento del 17 ottobre sarà l’occasione per dialogare direttamente con l’autore, già docente universitario e membro dell’Accademia dei Lincei, e per avvicinarsi a una visione della filosofia come pratica quotidiana, radicata nella parola e nella memoria. L’evento rientra nel calendario degli appuntamenti culturali di ottobre promossi da Feltrinelli Varese, e si rivolge non solo agli appassionati di filosofia, ma a chiunque sia interessato a riflettere sul rapporto tra vita, scrittura e pensiero.

Pubblicato il 11 Ottobre 2025
