Carlo Sini presenta a Varese il suo ultimo libro: “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”
Appuntamento venerdì 17 ottobre con uno dei maggiori pensatori italiani contemporanei per parlare di filosofia come strumento per interpretare l’esistenza
Sarà la Libreria Feltrinelli di Varese a ospitare la presentazione di uno dei libri più attesi della stagione per gli appassionati di filosofia. Venerdì 17 ottobre, alle ore 18:00, in Corso Aldo Moro 3, Carlo Sini incontrerà il pubblico per parlare del suo nuovo saggio “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”, pubblicato da Il Saggiatore.
Una riflessione profonda tra pensiero, scrittura e memoria
Il libro di Sini, tra i più rilevanti filosofi italiani contemporanei, affronta un tema tanto personale quanto universale: la memoria. Non solo come archivio del passato, ma come tessuto vivo, che si intreccia con la scrittura, con l’esperienza e con l’identità individuale e collettiva. Attraverso il suo stile limpido e profondo, Sini propone un viaggio filosofico che interroga il senso dell’esistere e del ricordare, sottolineando come la scrittura diventi un atto fondativo del pensiero. Un’opera che parla al lettore comune tanto quanto allo studioso, ponendo domande radicali sulla nostra vita e sul modo in cui la raccontiamo.
Un incontro con l’autore per dialogare con la filosofia
L’appuntamento del 17 ottobre sarà l’occasione per dialogare direttamente con l’autore, già docente universitario e membro dell’Accademia dei Lincei, e per avvicinarsi a una visione della filosofia come pratica quotidiana, radicata nella parola e nella memoria. L’evento rientra nel calendario degli appuntamenti culturali di ottobre promossi da Feltrinelli Varese, e si rivolge non solo agli appassionati di filosofia, ma a chiunque sia interessato a riflettere sul rapporto tra vita, scrittura e pensiero.
