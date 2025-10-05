Cassano Magnago apre le porte alla prevenzione: consulti sanitari gratuiti a Villa Oliva
Domenica 5 ottobre medici e specialisti a disposizione dei cittadini per visite, conferenze e attività dedicate alla salute e alla cultura del dono.
Un pomeriggio interamente dedicato alla salute e alla prevenzione attende i cittadini di Cassano Magnago domenica 5 ottobre 2025. Presso la storica Villa Oliva, in via Volta 16, dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile usufruire di consulti medici gratuiti con professionisti di diverse specialità. Saranno presenti l’urologo e andrologo Francesco Gaeta, il chirurgo ortopedico Antonello della Rocca, l’otorinolaringoiatra Alessia Lambertoni, l’anestesista e medico di famiglia Giuseppe Comunale, l’audioprotesista Paolo Antonini con il team di Ci Senti srl, e il massoterapista e osteopata Nicholas Rossetti.
L’iniziativa prenderà avvio alle 15 con i saluti istituzionali e la presentazione dell’Associazione Sophos, a cura del dottor Roberto d’Antonio. Alle 15.15 seguirà un ciclo di conferenze tematiche: si parlerà di prevenzione e patologie della prostata, delle problematiche articolari di spalla, ginocchio e anca, della gestione delle emergenze, delle malattie dell’orecchio e dell’ipoacusia.
Spazio anche alla cultura del dono, promossa da Avis, e alle attività di prevenzione illustrate dalla Croce Rossa. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Varese e dal Comune di Cassano Magnago, è organizzato dall’Associazione Culturale Sophos insieme a partner e realtà locali impegnate nel sociale e nella promozione della salute, come Avis comunale, Ci Senti srl, il Lions Club Gallarate Seprio e altre associazioni. L’appuntamento vuole sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e offrire un’occasione concreta di confronto con specialisti, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e promuovere uno stile di vita più sano e informato.
