Castellanza, al via laboratori gratuiti per adolescenti: sport, arte e fotografia

Prende il via a Castellanza l’iniziativa “Famiglie in Movimento”, progetto rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni promosso dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona in collaborazione con la Cooperativa sociale Energicamente. Le attività si svolgeranno ogni mercoledì pomeriggio -a partire dal 15 ottobre- con un calendario che prevede due appuntamenti introduttivi al Parco dei Platani e successivi incontri settimanali presso la palestra della Scuola Media Da Vinci. Il programma si articola in due fasi temporali distinte. I primi due appuntamenti, fissati per il 15 e il 22 ottobre dalle 16,30 alle 18,30, si terranno al Parco dei Platani (via dei Platani 5). Dal 29 ottobre l’iniziativa proseguirà con cadenza settimanale nella palestra della Scuola Media Da Vinci.

Al centro del progetto ci sono attività laboratoriali pensate per valorizzare le capacità comunicative ed espressive degli adolescenti attraverso linguaggi differenti. I laboratori di movimento prevedono giochi di ruolo, giochi di squadra, attività di circomotricità e pedagogia del movimento, con l’obiettivo di permettere ai ragazzi di utilizzare il corpo come strumento per esprimere emozioni e raccontare se stessi. Parallelamente, i laboratori artistici ed espressivi offriranno ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi ai propri vissuti emotivi attraverso tecniche che spaziano dalla fotografia alla scrittura, dal roleplay alle proposte artistiche, favorendo l’emersione autentica del sé e lo sviluppo di competenze socio-affettive.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Famiglie in Movimento: Itinerari di Crescita, Riflessioni e Integrazione”, realizzato nell’ambito del bando “Sprint! Lombardia Insieme” di Regione Lombardia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus attraverso la Politica di Coesione 2021-2027. Il programma risponde a una visione in cui scuola, famiglia e comunità adulta assumono insieme la responsabilità di un welfare educativo integrato, creando spazi ed esperienze di partecipazione dove gli adolescenti possano esprimere le proprie potenzialità ed energie in un’ottica di contrasto alla povertà educativa. Le attività sono gratuite. Per informazioni e iscrizioni: 329 384 6044.