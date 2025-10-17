Caviale e carne non dichiarati: bloccati due furgoni a Novazzano

Un’operazione di controllo mobile condotta dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha portato al fermo di due furgoni con targa ucraina, scoprendo un ingente carico di generi alimentari non dichiarati, tra cui una notevole quantità di caviale importata senza le necessarie autorizzazioni.

I due veicoli, con a bordo tre uomini e una donna di nazionalità ucraina, sono stati intercettati nel territorio di Novazzano, poco dopo essere entrati in Svizzera dal valico di Ponte Faloppia, non sottoposto a presidio statico.

Durante la verifica, gli agenti dell’UDSC hanno rinvenuto un carico variegato di merce non sdoganata, che includeva: 7,5 chili di caviale di storione, merce per la quale mancavano le essenziali autorizzazioni CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), 62,1 chili di carne e 7,8 litri di alcolici.

Nei confronti degli autori del trasporto è stata comminata una multa da parte dell’UDSC per la mancata dichiarazione delle merci.

La merce è stata regolarmente sdoganata, ad eccezione del caviale, che è stato trattenuto per ulteriori accertamenti e procedure legali relative alla Convenzione CITES. La CITES regola rigorosamente l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e piante protetti, inclusi i loro derivati come il caviale di storione, specie spesso minacciata di estinzione.

L’UDSC, che assicura la sicurezza al confine e contribuisce in modo significativo alle entrate della Confederazione, ha ribadito l’importanza dei controlli basati sull’analisi dei rischi per contrastare la criminalità transfrontaliera e il contrabbando.