Cavona in festa: a Cuveglio un weekend fra storia, cultura e tradizione

Due giorni di festa per celebrare i 30 anni dell’American Southwest Museum di Cavona, preziosa realtà del territorio dedicata alla cultura dei nativi americani, nata dalla passione di Enzo “Larry” Vescia.

Il borgo di Cavona apre le sue porte con un ricco programma di eventi per adulti e bambini: dalla castagnata agli spettacoli con cavalli e rapaci, dalle visite guidate al museo alle attività didattiche immersi nella natura delle Valli del Verbano.

Si parte sabato 11 ottobre con una serata celebrativa e cinema d’autore Il fine settimana si apre sabato 11 ottobre alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare del comune di Cuveglio (piazza G. Marconi, 1) con la Cerimonia ufficiale per il 30° anniversario dell’American Southwest Museum. Alla serata interverranno il Sindaco Giorgio Piccolo, l’Assessore alla Cultura della Comunità Montana Valli del Verbano Marco Fazio, il Presidente del Museo Silvano Premoselli e il Gruppo Giovani Cavona. A seguire, l’anteprima del cortometraggio “Vieni al Museo!” (durata 12 minuti), un progetto ideato dalla Comunità Montana per promuovere la rete museale delle Valli. Il corto, dedicato proprio al museo di Cavona, è diretto dalla regista Valentina Malcotti e interpretato dagli attori Marco Bossi e Federico Zanini di Teatro Periferico, insieme ai bambini protagonisti delle riprese, che saranno presenti in sala. La serata si chiuderà con un approfondimento a cura di Michele Gibin, direttore del museo, dal titolo: “Gli abominevoli dazi del 1828: dalla guerra commerciale con l’Inghilterra alla Guerra Civile Americana” – uno sguardo storico e suggestivo sugli eventi che hanno segnato l’America dell’Ottocento.

Domenica 12 ottobre festa in piazza, museo aperto e natura. La festa continua domenica 12 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, nel cuore di Cavona con un pomeriggio all’insegna della convivialità, della scoperta e del divertimento per tutta la famiglia. Nel Piazzale della Chiesa Parrocchiale di San Michele, appuntamento con la tradizionale Castagnata, accompagnata da musica country dal vivo con il duo Ruben & Cris (dalle 15.30 alle 16.30): un repertorio di brani originali che unisce le radici autentiche della musica americana con nuove sonorità contemporanee. Contemporaneamente, presso l’American Southwest Museum (Via Fabio Filzi 18), sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite condotte da Michele Gibin, visitare il museo, scoprire le curiosità sulla collezione, divertirsi con il Truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana e assistere a suggestivi Spettacoli con cavalli e rapaci organizzati dall’azienda agricola Cassina Piatta Valley’s Ranch di Mesenzana. Alle 15.00, ritrovo e partenza di un’attività speciale per tutta la famiglia: la Passeggiata-Esperienza tra le Valli del Verbano, a cura delle operatrici della Comunità Montana. L’iniziativa prevede un itinerario tra il borgo di Cavona e il sentiero didattico della Valcanasca, con visita al museo e laboratori creativi ispirati alla tradizione dei nativi americani. L’attività è gratuita, aperta a grandi e piccoli (è consigliato indossare scarpe comode).