Centottanta kg di hashish dalla Spagna a Ferno. Maxi sequestro della Polizia di Busto Arsizio

Il sequestro è stato effettuato a seguito di un'indagine degli agenti del Commissariato di Busto, in collaborazione con i colleghi di Varese. L'uomo è ora in carcere e ha scelto di non parlare

Dalla Spagna all’Italia con 180 kg di hashish nella cabina del camion. Un uomo di nazionalità marocchina residente a Ferno è stato fermato ieri dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio e arrestato per traffico internazionale di stupefacenti.

Gli agenti di Busto Arsizio, in collaborazione con i colleghi della questura di Varese, sono risaliti al maxi carico di stupefacente grazie ad una serie di informazioni sul tragitto tra la Spagna e l’Italia del mezzo e poi sono entrati in azione.

Da quanto emerso fino ad ora non è stato ancora ricostruito il passaggio precedente ma è altamente probabile che la sostanza arrivasse dal nord Africa e da una particolare zona dove la produzione di hashish è molto diffusa.

L’autista del camion, ora a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari Stefano Colombo, risulta non avere precedenti per droga e residente a Ferno dove è stata trovata la sostanza. Possibile che il carico fosse destinato alla vendita al dettaglio in una delle tante piazze di spaccio sparse nelle aree boschive tra Varesotto e Alto Milanese.

L’udienza di convalida si è svolta questa mattina (giovedì) a Busto e l’uomo, difeso dall’avvocato Amedeo Rizza, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
