Centottanta kg di hashish dalla Spagna a Ferno. Maxi sequestro della Polizia di Busto Arsizio
Il sequestro è stato effettuato a seguito di un'indagine degli agenti del Commissariato di Busto, in collaborazione con i colleghi di Varese. L'uomo è ora in carcere e ha scelto di non parlare
Dalla Spagna all’Italia con 180 kg di hashish nella cabina del camion. Un uomo di nazionalità marocchina residente a Ferno è stato fermato ieri dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio e arrestato per traffico internazionale di stupefacenti.
Gli agenti di Busto Arsizio, in collaborazione con i colleghi della questura di Varese, sono risaliti al maxi carico di stupefacente grazie ad una serie di informazioni sul tragitto tra la Spagna e l’Italia del mezzo e poi sono entrati in azione.
Da quanto emerso fino ad ora non è stato ancora ricostruito il passaggio precedente ma è altamente probabile che la sostanza arrivasse dal nord Africa e da una particolare zona dove la produzione di hashish è molto diffusa.
L’autista del camion, ora a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari Stefano Colombo, risulta non avere precedenti per droga e residente a Ferno dove è stata trovata la sostanza. Possibile che il carico fosse destinato alla vendita al dettaglio in una delle tante piazze di spaccio sparse nelle aree boschive tra Varesotto e Alto Milanese.
L’udienza di convalida si è svolta questa mattina (giovedì) a Busto e l’uomo, difeso dall’avvocato Amedeo Rizza, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Perché i negozi anticipano il Natale? “Non è solo marketing, è una strategia di sopravvivenza”
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.