Montegrino Valtravaglia
C’era una volta” la vita e le guerre del ’900 a Montegrino e dintorni
Il Teatro Sociale di Montegrino Valtravaglia apre le sue porte alla memoria collettiva con la quarta edizione di “C’era una volta”, un percorso espositivo dedicato alla storia e alla vita quotidiana del Novecento nel territorio. Quest’anno il tema scelto è particolarmente intenso: “Il 1900: la vita… e le guerre a Montegrino e dintorni”. Attraverso fotografie d’epoca, documenti, oggetti e testimonianze, la mostra accompagna i visitatori in un viaggio che racconta come le grandi trasformazioni del secolo scorso – e i conflitti che lo hanno segnato – abbiano toccato anche le comunità della Valtravaglia. L’esposizione sarà visitabile fino al 15 ottobre.
L’ingresso è libero e gli orari di apertura sono: sabato e domenica dalle 9:30 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 18:00. Per gruppi o scuole è possibile prenotare visite anche in giorni diversi, contattando i numeri +39 348 780 5182 o +39 351 591 3885.
L’iniziativa, sostenuta dalla Pro Loco di Montegrino Valtravaglia, vuole mantenere viva la memoria storica del paese e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici e delle esperienze di chi ha vissuto il secolo scorso. Una tappa imperdibile per chi ama la storia locale e desidera riscoprire volti, storie e luoghi di un passato che continua a parlarci.