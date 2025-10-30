Cercano di rubare merce all’interno di un supermercato: arrestati per tentato furto quattro pregiudicati
La Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato tre uomini ed una donna, tutti cittadini italiani residenti nella provincia di Varese. Sono stati bloccati mentre tentavano di lasciare il negozio
La Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato tre uomini ed una donna, tutti cittadini italiani residenti nella provincia di Varese, che si sono resi responsabili di tentato furto aggravato all’interno di un supermercato.
Alle ore 23.30 la Volante del Commissariato di Gallarate è intervenuta presso un supermercato locale, ove il personale addetto alla sicurezza aveva segnalato la presenza di due uomini ed una donna che si aggiravano con fare sospetto all’interno dell’esercizio commerciale.
Dopo aver preso informazioni sul loro aspetto, gli operatori sono riusciti ad individuare i soggetti segnalati e a bloccarli proprio nel momento in cui avevano appena oltrepassato le casse e cercavano di dileguarsi.
Considerato l’atteggiamento insofferente al controllo, gli agenti hanno proceduto alla loro perquisizione, riuscendo a rinvenire svariata merce non pagata di cui erano in possesso. L’esame delle immagini del circuito di videosorveglianza e le successive ricerche hanno permesso ai poliziotti del Commissariato di trovare altra merce, prevalentemente capi d’abbigliamento ai quali erano state asportate le placche antitaccheggio, occultata all’interno di alcuni borsoni collocati al di là delle casse, nonché di individuare un complice dei tre soggetti, che attendeva in auto proprio nelle adiacenze del supermercato.
Quest’ultimo ha tentato di allontanarsi dalla zona, ma dopo un breve inseguimento da parte di un’altra Volante e di una pattuglia dei Carabinieri è stato bloccato in via Milano. Sottoposto anch’egli a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una tenaglia.
I quattro, tutti gravati da precedenti specifici, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso, per aver asportato merce del valore di 600 euro.
