Varese News

Lavoro

Cercasi personale: Palazzo Estense assume nuove figure

Assunzioni in Comune: posti disponibili per funzionari e educatori. Ecco come partecipare e le scadenze dei bandi

RICERCA LAVORO

Il Comune di Varese ricerca personale: sono aperte diverse posizioni lavorative all’interno dell’ente.

Palazzo Estense ricerca una figura professionale, tramite mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo per l’area Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese, Attività consulenza giuridica sportelli unici. C’è tempo fino al 17 novembre per presentare le candidature. Link diretto con informazioni e requisiti richiesti

E’ inoltre aperto il bando di concorso per un posto di funzionario amministrativo per l’area Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese, attività Servizi civici. Per accedere al bando c’è tempo fino al 17 novembre. Informazioni, requisiti richiesti e dettagli al link

Infine è aperto il nuovo avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto di educatore asilo nido per l’area Servizi educativi. Le domande dovranno pervenire entro il 28 novembre. Tutte le informazioni e i dettagli sono al link.

Le domande di partecipazione alle procedure dovranno essere presentate per via telematica, tramite il Portale Unico del Reclutamento “InPA, previa registrazione online al portale, autenticandosi mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS e compilando il format di candidatura.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.