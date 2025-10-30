Cercasi personale: Palazzo Estense assume nuove figure

Il Comune di Varese ricerca personale: sono aperte diverse posizioni lavorative all’interno dell’ente.

Palazzo Estense ricerca una figura professionale, tramite mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo per l’area Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese, Attività consulenza giuridica sportelli unici. C’è tempo fino al 17 novembre per presentare le candidature. Link diretto con informazioni e requisiti richiesti

E’ inoltre aperto il bando di concorso per un posto di funzionario amministrativo per l’area Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese, attività Servizi civici. Per accedere al bando c’è tempo fino al 17 novembre. Informazioni, requisiti richiesti e dettagli al link

Infine è aperto il nuovo avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto di educatore asilo nido per l’area Servizi educativi. Le domande dovranno pervenire entro il 28 novembre. Tutte le informazioni e i dettagli sono al link.

Le domande di partecipazione alle procedure dovranno essere presentate per via telematica, tramite il Portale Unico del Reclutamento “InPA, previa registrazione online al portale, autenticandosi mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS e compilando il format di candidatura.