Chiuso il bando per la gestione dell’Ippodromo di Varese: due le offerte ricevute

Si è chiuso oggi, mercoledì 16 ottobre, il bando per l’assegnazione in concessione dell’Ippodromo delle Bettole di Varese. Entro le ore 12, termine ultimo fissato dall’avviso pubblico, sono state presentate due candidature. La prossima tappa sarà lunedì 20 ottobre, quando la commissione si riunirà per l’apertura delle buste contenenti le offerte.

Il bando riguarda la gestione del compendio ippico varesino, comprensivo delle strutture per le corse, le tribune, gli impianti tecnici e le aree destinate alla ristorazione. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell’attività ippica e integrare la gestione con eventi sportivi, culturali e sociali compatibili, in un’ottica di valorizzazione e rilancio del comparto. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è rafforzare la vocazione polisportiva dell’area, creando sinergie con gli impianti vicini come il Palaghiaccio e i campi da tennis. La concessione potrà avere una durata tra i 10 e i 30 anni.

A vigilare sulla regolarità del processo è attivo il protocollo d’intesa tra il Comune di Varese e la Guardia di Finanza, per consentire verifiche preventive sulle società partecipanti e contrastare eventuali anomalie.

Contro il bando si era mossa la Società Varesina Incremento Corse Cavalli, attuale gestore, che aveva tentato di bloccare la procedura ricorrendo al TAR Lombardia contro la mancata proroga della convenzione. Il ricorso è stato respinto lo scorso 22 settembre. I giudici amministrativi hanno escluso che la società avesse un diritto al prolungamento della gestione e hanno confermato la legittimità dell’avviso pubblico, richiamando i principi europei di trasparenza e concorrenza.

Per l’Ippodromo delle Bettole si apre ora una nuova fase, in attesa dell’aggiudicazione definitiva che designerà il futuro gestore dello storico impianto varesino.