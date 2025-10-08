Ciclismo di nuovo protagonista a Gavirate: mostra e pedalata alla Festa della Zucca

Dopo il successo del passaggio della Tre Valli Varesine martedì scorso (nella foto) il ciclismo sarà nuovamente protagonista a Gavirate domenica 12 ottobre.

Ciclovarese ha infatti raccolto l’invito dell’associazione Pro Gavirate e sul lungolago gaviratese allestirà uno spazio dedicato al ciclismo e un raduno cicloturistico nel contesto della Festa della Zucca. In mostra ci saranno maglie, libri e fotografie d’epoca e per quanto riguarda il raduno cicloturistico “a concentramento” valido come Memorial Sandro Gianoli il programma prevede l’arrivo a Gavirate dei partecipanti dalle diverse località di appartenenza durante tutta la giornata, la quota associativa di 5 Euro e il ritiro del pacco gara. Sarà inoltre possibile pranzare nel contesto della Festa della Zucca. A seguire la premiazione della squadra più numerosa.