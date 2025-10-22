Ciclista di 61 anni investita in via Calatafimi a Gallarate
Paura mercoledì mattina, intorno alle 7.10, in via Calatafimi a Gallarate, dove una ciclista di 61 anni è stata investita da un veicolo mentre percorreva la strada.
L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori della Croce Rossa di Gallarate. La donna, rimasta sempre cosciente, ha riportato lievi contusioni ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento e regolare la circolazione, momentaneamente rallentata durante le operazioni di soccorso.
