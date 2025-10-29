Ciclista investito in piazzale Crespi a Busto Arsizio

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, a Busto Arsizio. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 18.30 in piazzale Crespi, dove un uomo di 44 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Le sue condizioni, inizialmente serie ma non critiche, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi in codice giallo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della SOS di Cardano al Campo, che ha prestato le prime cure al ferito. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Legnano.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia locale di Busto Arsizio, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico nella zona.