Cinquanta persone al Sacro Monte lungo un tratto dell’antica via dell’acqua 

Acqua, natura e arte sono state le tre protagoniste di domenica 12 ottobre dove una cinquantina di camminatori hanno percorso un breve tratto della Via Francisca del Lucomagno.

Fin dalla partenza l’energia del gruppo è stata contagiosa. Adulti e bambini si sono incamminati lungo il percorso delle quattordici cappelle, seguendo le spiegazioni di Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione In Cammino -lungo la Via Francisca del Lucomagno. Durante la camminata si è potuto ammirare la realizzazione architettonica delle quattordici cappelle che portano fino alla terrazza del Mosè, ma anche alcuni dipinti ritratti al loro esterno che raccontano alcuni dei momenti religiosi più importanti. A fare da guida sono stati anche Nicoletta Poroli e Federico Colombo, rappresentanti di Alfa che hanno raccontato alcuni aneddoti relativi all’antica Via dell’Acqua.

A rendere l’esperienza ancora più speciale sono state le letture animate e i giochi per bambini, a cura di Progetto Zattera accompagnati da una merenda offerta da Coop Lombardia.

L’iniziativa conferma il successo del progetto promosso dal gestore idrico della provincia di Varese, Alfa Srl, che unisce cammino, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

E dopo la tappa al Sacro Monte, l’appuntamento è già fissato per la prossima camminata, con la promessa di nuove emozioni lungo la via dei pellegrini.

Domenica 19 ottobre. In Valle Olona da Castiglione a San Pancrazio

Passeggiata tra paesaggi fluviali e testimonianze storiche, dal cuore di Castiglione Olona fino alla chiesa di San Pancrazio. Un’occasione per ammirare la valle, scoprendone flora, fauna e memorie del passato. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui



Per maggiori informazioni scrivere a viafranciscalucomagno@gmail. com