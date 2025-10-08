Clivio saluta il suo parroco storico: addio a don Ausonio e al suo grande cuore

Si è spento all’età di 93 anni don Ausonio Colombo, storico e amatissimo parroco di Clivio.

A darne la notizia ufficiale lo stesso sindaco Peppino Galli, che dalla pagina Facebook del Comune ha salutato con affetto don Ausonio: «Con dispiacere comunichiamo che il nostro don Ausonio Colombo è salito al Cielo. Una grande perdita per tutta la comunità, lo vogliamo ricordare sorridente come l’anno scorso per i festeggiamenti del 70° anniversario di sacerdozio durante il quale l’Amministrazione ha voluto donargli il premio Bel Cif». (Nella foto il sindaco Galli con don Ausonio in occasione della consegna del premio).

Don Ausonio, per 40 anni parroco a Clivio, ha lasciato un segno profondo nella comunità di cui è stato una guida discreta ma operosa: a lui si devono tanti interventi che hanno migliorato le strutture dell’Oratorio, gli interventi di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchhiale, e la realizzazione di alloggi per anziani in difficoltà.

Al cordoglio della comunità di Clivio si unisce anche quello di tanti cittadini di Castano Primo e Jerago con Orago, dove don Ausonio ha svolto parte della sua attività pastorale.

La salma verrà portata in chiesa parrocchiale a Clivio domani, giovedì 9 ottobre, alle 9. Sarà possibile fare visita domani e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. Sia giovedì che venerdì sarà recitato il rosario alle 18,30. I funerali si svolgeranno sabato 11 ottobre alle 11.