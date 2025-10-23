Cocquio Trevisago inaugura la “pensilina rossa 1522”: un segno concreto contro la violenza sulle donne
Il progetto, ideato da Emilio Corrao e promosso dall’UCIIM Varese – sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici”, è dedicato alla memoria di Rita Borsellino, figura simbolo di coraggio e di giustizia. Appuntamento per venerdì 24 ottobre alle ore 11:15
Cocquio Trevisago si prepara a un momento di grande valore civico e simbolico: venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 11:15, presso le scuole elementari di via Motto dei Grilli, si terrà l’inaugurazione della “pensilina rossa 1522”, iniziativa che intende ribadire l’impegno della comunità contro ogni forma di violenza sulle donne.
Il progetto, ideato da Emilio Corrao e promosso dall’UCIIM Varese – sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici”, è dedicato alla memoria di Rita Borsellino, figura simbolo di coraggio e di giustizia. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Danilo Centrella, ha voluto aderire con convinzione, sottolineando l’importanza dell’educazione al rispetto e alla legalità fin dai primi anni di vita.
«Parlo da sindaco e da padre – afferma Centrella – perché questo tema ci riguarda tutti: istituzioni, famiglie, scuola e mondo associativo. La forza di una comunità si misura nella capacità di riconoscere, prevenire e contrastare la violenza, ma anche di educare al rispetto, alla giustizia e alla legalità».
La pensilina rossa, che riporta il numero nazionale 1522 (gratuito, anonimo e attivo 24 ore su 24 contro la violenza e lo stalking), diventerà un luogo quotidiano e simbolico, visibile a tutti e soprattutto ai più giovani: studenti e studentesse che ogni giorno percorrono la strada della crescita e della cittadinanza attiva.
«Vogliamo lanciare un messaggio chiaro – conclude il sindaco – Cocquio Trevisago è una comunità che non resta indifferente. Invito tutti a partecipare, portando con sé figli e figlie: l’educazione al rispetto comincia dal nostro esempio».
L’appuntamento è dunque venerdì 24 ottobre alle ore 11:15, per condividere insieme un gesto di unità, consapevolezza e impegno civile.
