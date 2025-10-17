Come finanziare un’impresa: la vera sfida è il cambio di mentalità

Quando un piccolo imprenditore ha bisogno di liquidità, in Italia la prima tappa è quasi sempre la banca. È una consuetudine diffusa, spesso data per scontata. Ma oggi il mercato chiede visione, strumenti e strategie più moderne. Di questo si parlerà venerdì 17 ottobre, alle 16, nella nuova puntata della “Materia del giorno” allo Spazio Libero di Materia a Castronno, con l’ospite Orazio Cucinotta, advisor e fondatore della società Core Financial Organization.

«Il bancocentrismo è un riflesso culturale prima che tecnico – spiega Cucinotta – si è sempre fatto così, ma oggi non basta più». L’advisor, ci tiene a precisarlo, non è un consulente tradizionale: «La consulenza è verticale, interviene su un tema specifico. L’advisory è sistemica: mettiamo insieme competenze di finanza, area legale, IT e marketing per accompagnare l’impresa in un percorso di crescita completo e strutturato».

Secondo Cucinotta la vera sfida non è solo trovare risorse finanziarie, ma cambiare mentalità.

Nel Varesotto, dove oltre 60mila imprese sono micro o piccole, il passaggio generazionale sta portando un vento nuovo: «I giovani imprenditori sono più aperti. È il momento giusto per costruire aziende solide e orientate al futuro. Il successo non è nel fatturato, ma nella coerenza tra obiettivi e mezzi».

E alla classica obiezione “non ci sono budget”, Cucinotta risponde: «È paura. Crescere richiede investimenti, ma l’immobilismo costa molto di più».