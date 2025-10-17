Varese News

Economia

Come finanziare un’impresa: la vera sfida è il cambio di mentalità

Allo Spazio Libero di Materia a Castronno un incontro per capire perché il “bancocentrismo” non basta più e come costruire strategie finanziarie solide per far crescere le Pmi

Economia varie

Quando un piccolo imprenditore ha bisogno di liquidità, in Italia la prima tappa è quasi sempre la banca. È una consuetudine diffusa, spesso data per scontata. Ma oggi il mercato chiede visione, strumenti e strategie più moderne. Di questo si parlerà venerdì 17 ottobre, alle 16, nella nuova puntata della “Materia del giorno” allo Spazio Libero di Materia a Castronno, con l’ospite Orazio Cucinotta, advisor e fondatore della società Core Financial Organization.
«Il bancocentrismo è un riflesso culturale prima che tecnico – spiega Cucinotta – si è sempre fatto così, ma oggi non basta più». L’advisor, ci tiene a precisarlo, non è un consulente tradizionale: «La consulenza è verticale, interviene su un tema specifico. L’advisory è sistemica: mettiamo insieme competenze di finanza, area legale, IT e marketing per accompagnare l’impresa in un percorso di crescita completo e strutturato».
Secondo Cucinotta la vera sfida non è solo trovare risorse finanziarie, ma cambiare mentalità.
Nel Varesotto, dove oltre 60mila imprese sono micro o piccole, il passaggio generazionale sta portando un vento nuovo: «I giovani imprenditori sono più aperti. È il momento giusto per costruire aziende solide e orientate al futuro. Il successo non è nel fatturato, ma nella coerenza tra obiettivi e mezzi».
E alla classica obiezione “non ci sono budget”, Cucinotta risponde: «È paura. Crescere richiede investimenti, ma l’immobilismo costa molto di più».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.