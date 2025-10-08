Commestibili o velenosi? Tutti i segreti del regno dei funghi nella mostra di Varese

E’ stagione di funghi ed il Gruppo di Varese della Associazione Micologica Bresadola organizza nella giornata di domenica 12 ottobre 2025 la 48ma edizione della tradizionale Mostra Micologica Varesina, presso i Giardini Estensi in centro città, nell’ambito della manifestazione “Il villaggio della Sicurezza”.

In esposizione si potrà osservare una ricca rassegna di funghi, sia commestibili che velenosi, provenienti principalmente delle nostre zone. Durante tutta la giornata i micologi del gruppo saranno disposizione per rispondere a tutte le domande o curiosità sul regno dei funghi ed offriranno gratuitamente il servizio di controllo e riconoscimento delle specie fungine portate dai visitatori.

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni per iscriversi al corso di micologia di base che l’Associazione organizza per il mese di novembre: qui il link con tutte le informazioni.