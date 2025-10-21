Varese News

La Sirenetta arriva al teatro di Varese con il musica “La voce dell’Oceano”

La fiaba di Anderson arriva al Teatro di Varese con lo spettacolo “La Voce dell’Oceano”

26 Ottobre 2025

Dopo i successi di Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco e La Bella e la Bestia – Una Rosa per una Vita, la Compagnia Neverland torna al Teatro di Varese, domenica 26 ottobre, ore 17, con il suo nuovo musical originale: La Sirenetta – La Voce dell’Oceano, diretto da Simona Paterniani.

Liberamente ispirato alla fiaba di H.C. Andersen, lo spettacolo ha già incantato oltre 30mila spettatori. «La forza di questa produzione – spiega la compagnia – sta nella sua natura immersiva, che trasporta il pubblico dentro la storia tra tante sorprese arricchite da scenografie mozzafiato, costumi curati nei dettagli e musiche inedite ed emozionanti».

