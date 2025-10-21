La Sirenetta arriva al teatro di Varese con il musica “La voce dell’Oceano”

Dopo i successi di Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco e La Bella e la Bestia – Una Rosa per una Vita, la Compagnia Neverland torna al Teatro di Varese, domenica 26 ottobre, ore 17, con il suo nuovo musical originale: La Sirenetta – La Voce dell’Oceano, diretto da Simona Paterniani.

Liberamente ispirato alla fiaba di H.C. Andersen, lo spettacolo ha già incantato oltre 30mila spettatori. «La forza di questa produzione – spiega la compagnia – sta nella sua natura immersiva, che trasporta il pubblico dentro la storia tra tante sorprese arricchite da scenografie mozzafiato, costumi curati nei dettagli e musiche inedite ed emozionanti».