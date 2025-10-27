Con l’Associazione Mazziniana l’incontro a Varese “Il Cimitero Vecchio di Viggiù: Storia e Leggende”

Mercoledì 29 Ottobre 2025, con inizio alle ore 18.00, nella Sala Matrimoni del Comune di Varese. A tenere la relazione sarà la Prof.ssa Francesca Nicodemi, Storica dell’Arte

L’Associazione Mazziniana Italiana, Sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese, ha organizzato una conferenza di grande interesse storico e culturale.

L’evento si terrà Mercoledì 29 Ottobre 2025, con inizio alle ore 18.00, nella Sala Matrimoni del Comune di Varese, in Via Sacco 5.

La conferenza verterà sul tema: “Il Cimitero Vecchio di Viggiù: Storia e Leggende”.

A tenere la relazione sarà la Prof.ssa Francesca Nicodemi, Storica dell’Arte, che guiderà il pubblico attraverso la storia e le narrazioni popolari legate a questo suggestivo luogo. Il tema sarà arricchito dalla presenza di immagini, tra cui spicca quella di un’opera scultorea: la statua di Adalgisa Farè Cassani.

L’incontro sarà introdotto da Leonardo Tomassoni, Presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese.

L’iniziativa, che si svolge con il patrocinio del Comune di Varese, rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio.