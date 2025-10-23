Condanna a tre anni e due mesi per una delle rapine di Varese alla farmacia di Valle Olona
Assolto invece il secondo imputato. I colpi risalgono al gennaio del 2023 e avevano messo in allarme la città
È stato condannato a tre anni e due mesi con rito abbreviato l’uomo imputato con l’accusa di rapina a mano armata in una farmacia di Valle Olona, a Varese, nel gennaio 2023 (leggi qui).
L’ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Marcello Buffa nella mattinata di giovedì. Lo stesso imputato è stato assolto per la prima delle rapine in questione che venivano contestate anche ad un altro soggetto, assolto. Quest’ultimo era difeso dall’avvocato Matteo Pelli. Il condannato, che ha dunque beneficiato di uno sconto di pena rispetto al rito alternativo scelto, era difeso dall’avvocato Paolo Bossi.
Il pubblico ministero nella precedente udienza aveva chiesto condanne fino a cinque anni per entrambi gli imputati (leggi qui) per quei colpi che avevano messo in allarme l’intera città: la prima delle rapine contestata era venuta al 16 gennaio 2023, la seconda al 31 gennaio dello stesso anno, sempre nella medesima farmacia.
Le indagini della Squadra Mobile di Varese furono piuttosto serrate, proprio per rispondere a quel crescente senso di insicurezza vissuto in quel frangente da esercenti e titolari di negozi. Alla fine, uno dei due rapinatori, di nazionalità albanese, venne riconosciuto grazie alle investigazioni di polizia e successivamente fu identificato anche il complice.
