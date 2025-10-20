Confindustria nazionale al JRC di Ispra: alleanza tra impresa e ricerca per la competitività europea

Il consiglio di presidenza di Confindustria, guidato dal presidente Emanuele Orsini, ha fatto visita giovedì 16 ottobre ai laboratori del Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Confindustria Varese, presente all’appuntamento con il presidente Luigi Galdabini, il past president e vicepresidente Roberto Grassi – che è anche amministratore delegato dell’Università LIUC – e il direttore Silvia Pagani.

Un incontro di alto profilo che ha approfondito le opportunità di collaborazione tra il mondo produttivo e quello scientifico, nella prospettiva di un rafforzamento della competitività industriale italiana ed europea.

Il presidente di Confindustria Orsini ha sottolineato: «La visita al JRC di Ispra è stata un momento significativo di confronto tra mondo scientifico e sistema industriale. Semplificazione normativa e innovazione tecnologica devono tradursi in strumenti concreti a supporto della sovranità economica dell’Europa. La ricerca è un motore fondamentale di crescita: investire nel dialogo con l’industria significa creare valore reale per il Paese».

«Da ormai un paio di anni abbiamo maturato, come Confindustria Varese, la convinzione di quanto sia necessario instaurare nuovi rapporti di collaborazione con il JRC di Ispra, prezioso patrimonio internazionale di conoscenza che abbiamo sul territorio – ha commentato Galdabini sui social al termine della visita -. La presenza del JRC è un’opportunità che dobbiamo meglio cogliere con nuove forme di collaborazione. Con un obiettivo: fornire alle imprese punti di riferimento di conoscenza nelle transizioni in atto».

Il Joint Research Centre rappresenta infatti uno dei pilastri scientifici della Commissione Europea e lavora su tre livelli fondamentali: anticipazione degli scenari futuri, integrazione trasversale tra discipline e misurazione dell’impatto delle politiche pubbliche. Le sue attività coinvolgono ambiti di diretto interesse per il sistema industriale: cybersecurity, transizione digitale ed ecologica, education, energia, idrogeno, mobilità e automotive, trasformazioni industriali.

Soddisfazione per il confronto è stata espressa anche da Sabine Henzler, director strategy and impact del JRC: «È stato un piacere accogliere la delegazione di Confindustria. In quanto attore importante dell’ecosistema dell’innovazione, è per noi un interlocutore strategico. Abbiamo discusso su come rafforzare la sovranità economica europea attraverso semplificazione, innovazione e dialogo tra scienza e industria», ha dichiarato su LinkedIn.

Henzler ha ricordato anche l’Open Access Programme del JRC, che consente a imprese e ricercatori l’accesso alle infrastrutture scientifiche del centro: oltre 150 realtà lo hanno già utilizzato.