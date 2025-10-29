Consiglio comunale straordinario a Castronno: via libera alla Comunità Energetica Rinnovabile

Il consiglio comunale di Castronno ha approvato l’adesione all’associazione Malpensa Insubria ETS, passo necessario per entrare nel progetto di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promosso da più Comuni del territorio. L’adesione è stata votata dalla maggioranza e tre favorevoli e un astenuto del gruppo di opposizione “Progetto Comune”.

Castronno, insieme ai Comuni di Sumirago, Brunello e Mornago, alla Camera di Commercio di Varese e a VareseNews, ha preso parte a un percorso condiviso per la promozione delle CER. Dopo aver raccolto manifestazioni di interesse da parte di cittadini, imprese e associazioni, i Comuni stanno ora formalizzando l’ingresso nell’associazione Malpensa Insubria ETS, soggetto giuridico che permetterà l’accesso ai finanziamenti e la gestione burocratica del progetto.

A Castronno l’adesione è stata discussa e votata durante un consiglio comunale straordinario lunedì 28 ottobre. «L’adesione del nostro Comune, da effettuarsi entro il 31 ottobre dopo il passaggio in consiglio comunale, era prerequisito necessario affinché i cittadini di Castronno potessero a loro volta iscriversi all’associazione e diventare uno dei tre soggetti della filiera – producer, consumer o prosumer – coinvolti nella produzione e consumo condiviso di energia», ha spiegato il sindaco Giuseppe Gabri durante il consiglio.

La partecipazione alla CER permetterà anche di accedere a un finanziamento a fondo perduto pari al 40% dell’investimento per nuovi impianti fotovoltaici, a patto che venga presentato un preventivo entro il 30 novembre e completata l’installazione entro il 30 giugno 2026.

Vasoli ha sottolineato però alcune criticità: «L’astensione, malgrado tutti noi si riconosca la bontà dell’iniziativa, è dovuta a fattori come le cifre poco chiare, uno statuto non ancora conosciuto e la scarsa pubblicità dell’iniziativa tra la popolazione». Tuttavia, il gruppo consiliare di opposizione ha riconosciuto il valore dell’iniziativa in termini ambientali, sociali ed economici.

«Dispiace questa astensione – ha commentato il sindaco di Castronno, Giuseppe Gabri – È un progetto importante per tutta la comunità. Non è vero che l’iniziativa non è stata adeguatamente pubblicizzata, abbiamo promosso incontri per spiegare cosa comporta aderire alla CER e i cittadini si sono dimostrati interessati e hanno partecipato numerosi. L’unico punto sollevato dalla minoranza, oltre a chiedere il funzionamento tecnico della CER, ha riguardato un passaggio dello statuto, dove si fa riferimento alla possibilità di destinare contributi a persone in difficoltà. Il consigliere Baratelli ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti su questo aspetto, quasi a mettere in discussione un’iniziativa che ha come obiettivo il sostegno alle fasce più fragili. Un atteggiamento che si commenta da solo.

Sempre il consigliere Baratelli ha sollevato un’ulteriore polemica sulla presunta scarsa pubblicità della manifestazione di interesse, salvo poi chiedere quanti abbiano effettivamente aderito. Una contraddizione evidente: lamentare la poca promozione e allo stesso tempo attendersi risultati significativi è incoerente, soprattutto considerando che sono stati organizzati due incontri pubblici a Materia – Varesenews proprio per promuovere il progetto.

A questo si aggiunge l’intervento del consigliere Tarullo, che prima del voto ha posto la medesima domanda già avanzata da Baratelli, segno di una scarsa attenzione ai lavori consiliari.

Infine, il voto diviso espresso dalla minoranza testimonia chiaramente la mancanza di una linea condivisa al loro interno».

Oltre all’adesione alla CER, il consiglio comunale ha approvato una rettifica al bilancio consolidato 2024, già approvato lo scorso 29 settembre. Il documento conteneva un refuso: il risultato economico indicato era di 179.882 euro, mentre il valore corretto è di 198.708 euro. Si è trattato di un errore materiale che non modifica il risultato finale, ma ha richiesto una formale correzione. Anche su questo punto il gruppo di opposizione si è astenuto.