“Consumatori Illuminati” un incontro per scelte energetiche più consapevoli e sostenibili
Giovedì 9 ottobre a Materia Spazio Libero un evento aperto ai cittadini per orientarsi tra costi, risparmio e nuove opportunità in campo energetico
Un appuntamento dedicato a chi vuole capire come rendere le proprie scelte quotidiane più sostenibili e convenienti. Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 10, presso Materia Spazio Libero in via Confalonieri 5 a Castronno (VA), farà tappa il progetto nazionale “Consumatori Illuminati”, promosso da Federconsumatori, Adusbef e Next con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa nasce per offrire ai cittadini strumenti chiari e affidabili per orientarsi nel complesso scenario energetico, con l’obiettivo di coniugare risparmio economico e rispetto dell’ambiente.
I COSTI DELL’ENERGIA
Negli ultimi anni i costi dell’energia sono cresciuti in modo significativo e la fine del mercato tutelato ha reso le scelte dei consumatori ancora più delicate. Per affrontare questo cambiamento servono informazioni corrette e una rete di supporto capace di accompagnare famiglie e singoli nelle decisioni di ogni giorno. È proprio a questa esigenza che risponde “Consumatori Illuminati”, un percorso pensato per diffondere conoscenze pratiche su efficienza energetica domestica, incentivi disponibili per chi vuole migliorare la propria abitazione, strategie per ridurre gli sprechi e opportunità legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili, realtà sempre più diffuse che consentono di condividere e produrre energia pulita.
GLI INTERVENTI
L’incontro sarà aperto dai saluti di Stefania Filetti, segretaria generale Cgil Varese, e vedrà gli interventi di Anna Deligios (Segretaria Generale Camera di Commercio Varese), Giacomo Licata (segretario generale Spi Varese), Rossella Muroni (Spi Nazionale), Valentina Minazzi (presidente Legambiente Varese), Angelo Massetti (architetto esperto di risparmio energetico) e Fabrizio Ghidini (vicepresidente Federconsumatori nazionale e responsabile settore energia). Il coordinamento dell’incontro sarà affidato ad Antonio Ciraci, presidente di Federconsumatori Varese.
L’appuntamento, organizzato da Federconsumatori Lombardia / Varese in collaborazione con lo Spi Cgil, sarà un momento di confronto aperto, pensato per informarsi, fare domande e trovare risposte concrete su come consumare, utilizzare e condividere l’energia in modo più consapevole e sostenibile.
