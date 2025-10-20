Contributi per 647mila euro per i minori in comunità: “Una boccata d’ossigeno per il Comune di Busto Arsizio”

Arrivano dal Ministero dell’Economia 647.000 euro destinati al Comune di Busto Arsizio per la gestione dei minori affidati e collocati in comunità. Un contributo atteso e importante, che alleggerisce una delle voci più pesanti del bilancio comunale e che l’amministrazione ha accolto con soddisfazione.

Un sostegno concreto per le politiche di tutela dei minori

A darne notizia è l’assessora all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, che sottolinea l’impatto di questo contributo rispetto ai costi sostenuti dal Comune: «La spesa complessiva per i minori sottoposti a tutela ammonta a circa 2 milioni di euro, a cui si aggiungono oltre 800.000 euro per i minori inseriti nei centri diurni. Questo contributo rappresenta una piccola vittoria per le amministrazioni locali e il riconoscimento di un impegno, non solo economico, molto importante per garantire un futuro ai minori che ci vengono affidati».

L’assessore ha ringraziato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Governo per l’attenzione dimostrata: «È la prima volta che riceviamo un contributo che ci aiuta a mantenere questi ragazzi nelle comunità del territorio. Non riusciremo a coprire interamente i costi, ma è certamente un segnale positivo che ci fa ben sperare».

Tovaglieri: «Risposte concrete grazie al lavoro di squadra»

Soddisfazione anche da parte dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri, che ha sottolineato il valore del dialogo tra istituzioni locali e governo centrale: «Questo stanziamento significativo testimonia l’importanza della collaborazione tra governo ed esponenti del territorio, che conoscono bene i problemi e i bisogni della comunità. Anche questi fondi per i minori, come quelli destinati al progetto “Scuole sicure”, mostrano che la Lega è al lavoro ogni giorno per far crescere la nostra città».