Controlli antidroga nelle scuole di Gallarate coi cani: tre studenti segnalati

Nella mattinata di ieri 28 ottobre, la Polizia di Stato di Gallarate ha svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti presso alcuni istituti scolastici del territorio comunale.

L’attività è stata condotta in collaborazione con una pattuglia ed una unità cinofila specializzata della Polizia Locale di Gallarate, presso la quale presta servizio “Zorro”, esemplare di Labrador antidroga, che ha consentito il rinvenimento di diversa sostanza stupefacente.

Nel corso dei controlli, svolti presso due sedi di istituti scolastici di Gallarate, tre studenti, tutti minorenni, sono stati trovati in possesso di una modica di tipohascisc e sono stati quindi sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti condotte dal Commissariato di Gallarate, volte altresì a sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all’uso di tali sostanze.