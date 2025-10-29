Varese News

Gallarate/Malpensa

Controlli antidroga nelle scuole di Gallarate coi cani: tre studenti segnalati

Nel corso dei controlli, svolti presso due sedi di istituti scolastici di Gallarate, tre studenti, tutti minorenni, sono stati trovati in possesso di una modica di tipohascisc e sono stati quindi sanzionati amministrativamente

Generico 27 Oct 2025
Nella mattinata di ieri 28 ottobre, la Polizia di Stato di Gallarate ha svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti presso alcuni istituti scolastici del territorio comunale.
L’attività è stata condotta in collaborazione con una pattuglia ed una unità cinofila specializzata della Polizia Locale di Gallarate, presso la quale presta servizio “Zorro”, esemplare di Labrador antidroga, che ha consentito il rinvenimento di diversa sostanza stupefacente.
Nel corso dei controlli, svolti presso due sedi di istituti scolastici di Gallarate, tre studenti, tutti minorenni, sono stati trovati in possesso di una modica di tipohascisc e sono stati quindi sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti condotte dal Commissariato di Gallarate, volte altresì a sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all’uso di tali sostanze.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.