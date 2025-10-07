“Corpi imperfetti”, a Materia il nuovo romanzo di Carlo Zanzi

Martedì 14 ottobre alle 18.00, a Materia, lo scrittore varesino Carlo Zanzi presenta il suo nuovo romanzo Corpi imperfetti, edito da Macchione Editore.

Nel libro, Zanzi intreccia due storie parallele: da un lato Mauro, un anziano che affronta con lucidità e fragilità la propria decadenza; dall’altro, Claudia, Marcello e Tommaso, tre personaggi divisi tra passioni, amicizie e la consapevolezza del tempo che passa.

Sul fondo scorrono i mesi della pandemia, presenza discreta ma costante, che diventa metafora di solitudine e di ricerca interiore. Corpi imperfetti è un romanzo che riflette sul senso della vita, l’accettazione dei limiti, la fede e la serenità possibile, temi che da sempre attraversano la scrittura di Zanzi.

Nato a Varese nel 1956, autore di una quarantina di libri tra narrativa, poesia e saggistica, Carlo Zanzi conferma anche in questo lavoro la sua attenzione per le domande esistenziali trasformate in letteratura, nella scia di opere come La Comune di Barbara, che ne segnò l’esordio.