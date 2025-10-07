“Corpi imperfetti”, a Materia il nuovo romanzo di Carlo Zanzi
L’autore varesino incontra il pubblico martedì 14 ottobre alle 18.00 nell'hub culturale di Castronno, per presentare il suo nuovo romanzo pubblicato da Macchione Editore
Martedì 14 ottobre alle 18.00, a Materia, lo scrittore varesino Carlo Zanzi presenta il suo nuovo romanzo Corpi imperfetti, edito da Macchione Editore.
Nel libro, Zanzi intreccia due storie parallele: da un lato Mauro, un anziano che affronta con lucidità e fragilità la propria decadenza; dall’altro, Claudia, Marcello e Tommaso, tre personaggi divisi tra passioni, amicizie e la consapevolezza del tempo che passa.
Sul fondo scorrono i mesi della pandemia, presenza discreta ma costante, che diventa metafora di solitudine e di ricerca interiore. Corpi imperfetti è un romanzo che riflette sul senso della vita, l’accettazione dei limiti, la fede e la serenità possibile, temi che da sempre attraversano la scrittura di Zanzi.
Nato a Varese nel 1956, autore di una quarantina di libri tra narrativa, poesia e saggistica, Carlo Zanzi conferma anche in questo lavoro la sua attenzione per le domande esistenziali trasformate in letteratura, nella scia di opere come La Comune di Barbara, che ne segnò l’esordio.
