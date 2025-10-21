Cortisonici lancia la raccolta fondi “Una giornata particolare” per sostenere le novità del festival

In vista della 23ª edizione del Cortisonici Film Festival, in programma la prossima primavera a Varese, l’associazione promotrice ha avviato una campagna di raccolta fondi intitolata “Una giornata particolare”, all’interno dell’iniziativa “30 Giorni per Donare” promossa dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’obiettivo è sostenere le nuove proposte del festival, tra cui un’iniziativa speciale che coinvolgerà i detenuti della casa circondariale Miogni di Varese, chiamati a far parte di una giuria che valuterà i cortometraggi in concorso, dopo un percorso di formazione e visione condivisa.

«La pluralità di sguardi arricchisce il festival e chi vi partecipa – spiega Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo – È un’opportunità di confronto e crescita reciproca».

Il presidente Matteo Angaroni sottolinea come il progetto sia in continuità con lo spirito di Cortisonici: costruire un festival collettivo e radicato nel territorio.

La raccolta si concluderà il 31 ottobre a Malnate con la “Nottata particolare”, una cine-festa di Halloween tra proiezioni e gadget.

Per partecipare alla campagna: www.fondazionevaresotto.it e www.cortisonici.org.