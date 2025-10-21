Cortisonici lancia la raccolta fondi “Una giornata particolare” per sostenere le novità del festival
In vista della 23ª edizione del Film Festival, l’associazione ha avviato una campagna di raccolta fondi all’interno dell’iniziativa “30 Giorni per Donare”
In vista della 23ª edizione del Cortisonici Film Festival, in programma la prossima primavera a Varese, l’associazione promotrice ha avviato una campagna di raccolta fondi intitolata “Una giornata particolare”, all’interno dell’iniziativa “30 Giorni per Donare” promossa dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.
L’obiettivo è sostenere le nuove proposte del festival, tra cui un’iniziativa speciale che coinvolgerà i detenuti della casa circondariale Miogni di Varese, chiamati a far parte di una giuria che valuterà i cortometraggi in concorso, dopo un percorso di formazione e visione condivisa.
«La pluralità di sguardi arricchisce il festival e chi vi partecipa – spiega Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo – È un’opportunità di confronto e crescita reciproca».
Il presidente Matteo Angaroni sottolinea come il progetto sia in continuità con lo spirito di Cortisonici: costruire un festival collettivo e radicato nel territorio.
La raccolta si concluderà il 31 ottobre a Malnate con la “Nottata particolare”, una cine-festa di Halloween tra proiezioni e gadget.
Per partecipare alla campagna: www.fondazionevaresotto.it e www.cortisonici.org.
