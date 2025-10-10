Cosa fare con i bambini nel weekend del 10, 11 e 12 ottobre a Varese e nel Varesotto

La Giornata della Meraviglia promuove la pace con tanti giochi e attività per bambini nelle piazze di Varese e Sesto Calende. E poi ancora castagne da raccogliere con i bambini nei boschi e caldarroste da gustare nelle feste di paese.

Questo secondo weekend di ottobre è ricco di eplorazioni in natura, giochi e laboratori. Tantissimi quelli in programma a Laveno con il Festival della Biblioterapia mentre altri sono nei musei, in occasione della F@amu, la Giornata delel famigie al museo che ricorre domenica.

EVENTI

VARESE – Domenica in piazza Monte Grappa si celebra la Gionata della Meraviglia promossa da Marco Rodari, in arte Claun il Pimpa, con tanti laboratori, esibizioni e attività gratuite per famiglie. Una festa per sensibilizzare i più piccoli sui diritti e le difficoltà dei bambini in zone di conflitto – L’evento

SESTO CALENDE – Domenica la città celebra La Giornata della Meraviglia sin dal mattino con attività e letture presso la Biblioteca comunale e poi, nel pomeriggio, in piazza De Cristoforis con giochi e tanti laboratori – I dettagli

BREGAZZANA – Il borgo è in festa domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 17.30, con un mercatino immerso nel verde che unisce artigianato locale, prodotti a km0 e tante attività per tutta la famiglia – Qui tutte le info

CAIRATE – Torna sabato al parco del Monastero Cairate in Blu, un pomeriggio di giochi e inclusione nato per scoprire l’autismo attraverso esperienze condivise divertenti, positive e gratuite per bambini e famiglie – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Nel weekend torna la Festa della Zucca con un ricco programma di iniziative e sapori. Non mancano laboratori per tutte le età e attività per bambini dedicate all’ambiente e al riuso creativo – Il programma

LUVINATE – Domenica di caldarroste e convivialità con la Castagnata al Poggio di Luvinate promossa dall’associazione Amici del Campo dei Fiori – L’iniziativa

LABORATORI

LAVENO MOMBELLO – Sono decine i laboratori per grandi e piccini in programma per tutto il weekend, da venerdì a domenica a Laveno in occasione del Festival della Biblioterapia – Qui tutto il programma

CUASSO AL MONTE – Sabato mattina la Biblioteca propone ai bambini Maschera, un laboratorio artistico-espressivo gratuiti a cura dell’arteterapeuta Marta Scamarcia –Scopri di più

VARESE – Sabato pomeriggio il Thinker Lab di via Cairoli 5 ospita il Kids herbarium lab, un laboratorio per piccoli detective botanici pronti a costruire un modellino di cellula da portare a casa. Attività rivolta ai bambini dai 7 anni in su – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – L’alfabeto inesistente è il laboratorio proposto ai ragazzi dai 9 ai 13 anni sabato pomeriggio a Palazzo Cicogna per scoprire l’arte Ante Litteram di Benzoni, protagonista dell’esposizione in corso – Come partecipare

VARESE – Mani all’opera è il laboratorio proposto dal Museo tattile di Varese domenica pomeriggio in occasione della F@mu, la Giornata nazionale delle Famiglie al museo. Ibambini potranno costruire usando solo mani, fantasia e materiale di recupero – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Si intitola Tutti a tavola il laboratorio gratuito promosso nella domenica della F@mu dal Museo del tessile per creare un’originale tovaglia ispirata alla mostra in corso – Come partecipare

VARESE – Coding unplugged code lab è l’attività per bambini dagli 8 agli 11 anni in programma domenica pomeriggio al Thinker Lab di via Cairoli 5 – Il laboratorio

GIOCHI

SOMMA LOMBARDO – Domenica pomeriggio l’associazione La casa di Mago Merlno invita i bambini a una Caccia al tesoro lenta e magica nel Bosco incantato attorno al Santuario del Lazzaretto – L’iniziativa

COCQUIO TREVISAGO – Yoga per bambini e lettura di un libro illistrato in un’unica pratica da condividere, bambini, ragazzi e famiglie nella mattinata di sabato pomeriggio in biblioteca – L’evento

ESCURSIONI

VARESE – Domenica di Porte aperte all’Osservatorio del Campo dei Fiori, con percorsi guidati lungo l’installazione di pannelli sui vari pianeti, posizionati lungo la strada per l’Osservatorio – Scopri di più

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario tra caldarroste e viaggi spaziali alla scoperta del fuoco che anima il nostro sole oppure a spasso nel cielo di Halloween – l’Evento

MALNATE – Si intitola Clima che cambia, natura che resiste l’ultima passeggiata gratuita del 2025 nel PLIS Valle della Bevera, guidata dalla geologa Donatella Reggiori che accompagnerà i partecipanti attraverso le sfide e la resilienza della natura in un clima in evoluzione – I dettagli

CARNAGO – Sabato pomeriggio c’è Impara Camminando, una passeggiata immersiva con le Guardie Ecologiche Volontarie a Carnago per scoprire la natura in modo sicuro e consapevole – L’iniziativa

COMERIO – Nelle domeniche di ottobre le ultime possibilità dell’anno di esplorare la Grotta Remeron prima che scatti il periodo invernale di riserva naturalista e faunistica della zona. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori per poi scendere in grotta, fino a -50 metri di profondità – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

SESTO CALENDE – Parte venerdì 10 ottobre alle 17.45 in Comune con Lo sviluppo dei bambini: il cervello che cambia tra normale e patologia, un ciclo di tre serate gratuite con esperti di psicologia e neuroscienze aperto genitori e insegnanti di bambini e ragazzi – Il programma

AZZATE – Nuovi pecorsi per genitori tra Papà in pista, Risorse in circolo, Genitori in azione e Insieme genitori sono in partenza ad Azzate grazie al progetto Wi-Fi – Scopri di più

PER TUTTI – Dal Festival dei diritti alle domeniche di porte aperte nelle aree protette, dal Campo dei Fiori al Parco Pineta, passando per le Giornate Fai di autunno, tanti eventi in programma al spaor di caldarroste, cioccolata e vin brulè – Che fare nel weekend