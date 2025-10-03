Cosa fare con i bambini nel weekend del 3, 4 e 5 ottobre a Varese e nel Varesotto

Castagne da raccogliere con i bambini nei boschi e caldarroste da gustare nelle feste di paese in questo primo weekend di ottobre. Per i bambini e le loro famiglie anche tanti laboratori tra arte e scienza ed escursioni in natura e in città, su tracce di liberty o di uccelli migratori.

EVENTI

MORNAGO – Il 4 e 5 ottobre torna Agrimornago. La quinta edizione della manifestazione agricola si svolge nuovamente nella location delle origini, accanto al nuovo Tigros. In programma animali, trattori d’epoca, musica e oltre venti laboratori per bambini – Il programma

CARNAGO – Due giorni di festa a Carnago: il 4 e 5 ottobre piazza Falcone e Borsellino ospita la 3ª Festa delle Associazioni, tra musica, laboratori, giochi e buon cibo. Il ricavato sarà devoluto a progetti per i bambini con disabilità – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Teatro, sagra della zucca e prevenzione visiva: sono diverse le iniziative in programma per sabato 4 e domenica 5 ottobre che spaziano dalla cultura allo spettacolo, dalla tradizione culinaria alla salute e al divertimento per i più piccoli – I dettagl

BRINZIO – Una domenica di festa con la Castagnata. In centro al paese, a cura del Comune, celebreremo l’accensione della Grà, l’antico edificio deputato all’essiccazione delle castagne – L’iniziztiva

STORIE E SPETTACOLI

SESTO CALENDE – Sabato 4 ottobre in sala consigliare lo spettacolo Alice, che meraviglia, indicato a famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni di Gioele Peccenini per il festival “Terra e Laghi” – Lo spettacolo

VARESE – Domenica 5 ottobre alle ore 15 al Nuovo c’è il film di animazione Maracuda – diventare grandi è una giungla che aprela nuova stagione di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio90 – Il film

MALNATE – Un appuntamento che unisce divulgazione scientifica, educazione civica e spettacolo: Botanica Queer è lo spettacolo che ha fatto registrare il tutto esaurito ai Giardini Estensi e all’Oasi della Palude Brabbia. Torna sabato 4 ottobre a Casamatta, ai mulini di gurone, in collaborazione con Legambiente Varese e istituto Oikos. Partecipazione gratuita, consigliato dagli 11 anni – Qui tutte le info

FESTA DEI NONNI

AZZATE – Il nuovo ciclo delle Favole a merenda della Piccola compagnia instabile in Sala Triacca parte sabato pomeiggio alle ore 16 con Il giardiniere dei sogni della cantastorie Anna Talamona. Un appuntamento per bimbi e nonni – L’evento

LUVINATE – Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17, la Biblioteca di Luvinate accoglie i bambini con la speciale rassegna Mi leggi una storia? dedicata alla Festa dei nonni

LABORATORI

VARESE – Sabato il Thinker Lab di via Cairoli 5 ospita un laboratorio creativo sui Misteri delle cellule, viaggio dentro la vita, rivolto ai bambini dai 7 anni in su – L’iniziativa

BESOZZO – GiocoImparo con il legno è il laboratorio di falegnameria per bambini promosso dal Gruppo Genitori della Scuola dell’Infanzia Del Torchio per il pomeriggio Venerdì 3 e sabato 4 ottobre – Come partecipare

VARESE – Acquerelli vegetali, per imparare a dipingere con la natura domenica pomeriggio al Thinker Lab di via Cairoli 5, per bambini dai 7 anni in su per scoprire come ricavare dalle verdure sorprendenti pigmenti naturali – Il laboratorio

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni al Laboratorio di Falegnameria per ragazzi dagli 11 ai 18 anni ospitato in oratorio all’interno del più apio progetto Aperto a tutti che conta sette percorsi laboratoriali per un Teatro integrato – Scopri di più

ESCURSIONI

BUSTO ARSIZIO – Rinviata settimana a causa del maltempo, sabato mattina in occasione delle Giornate europee del patrimonio c’è Dettagli in città, una speciale caccia al tesoro dei capolavori liberty di Silvio Gambini, architetto attivo ai primi del ‘900 in città – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – Torna domenica mattina la Camminata Color, con partenza dal cortile della Scuola Tommaseo per camminare mano nella mano, genitori e figli in un percorso di quasi 4 km, che si concluderà con un momento di festa, con musica e stand gastronomici, presso il campo sportivo A.S.D. Busto81 calcio – I dettagli

INARZO – Domenica mattina all’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è l’European Birdwatching, la giornata internazionale degli uccelli migratori! Binocoli al collo i visitatori saranno accompagnati in una passeggiata lungo i sentieri dell’area protetta per sperimentare diversi punti di osservazione, annotando le varie specie presenti – Leggi qui

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario, questa volta con tanti laboratori Al confiene tra arte e scienza – l’Evento

COMERIO – Escursioni guidate alla Grotta Remeron a settembre nelle giornate di domenica. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori fino all’ingresso della grotta da visitare fino a raggiungere una profondità di -50 metri – L’iniziativa

SPORT

BUSTO ARSIZIO – Domenica c’è la Corsa della Speranza promossa dalla Fondazione Bianca Garavaglia per raccogliere fondi a sostegno del progetto Sport in Ospedale che offre ai bambini e ai ragazzi in cura presso il reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, la possibilità di vivere lo sport – Come partecipare

CUVEGLIO – Domenica la Festa dello Sport coinvolge le associazioni sportive locali e all’insegna del ricordo, della dimostrazione e della partecipazione attiva per tutta la comunità – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Nuovi pecorsi per genitori tra Papà in pista, Risorse in circolo, Genitori in azione e Insieme genitori sono in partenza ad Azzate grazie al progetto Wi-Fi – Scopri di più

PER TUTTI – Profumo di zucca e castagne nel primo fine settimana di ottobre. Torna la Varese StraWoman Humanitas Medical Care, Sergio Rubini porta “Sud” al Teatro Sociale di Busto Arsizio con il Michele Fazio Trio e “Ceramica”, la mostra mercato debutta a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno – Che fare nel weekend