Costruisci il tuo futuro con la Technical Academy di RPE SRL, in collaborazione con Adecco

Sei un giovane ingegnere o perito meccanico/elettrico con una forte passione per la progettazione, la produzione e il miglioramento continuo? Allora questa potrebbe essere l’occasione che stavi aspettando.

RPE SRL, azienda strutturata e in continua espansione con sede a Carbonate (CO), lancia insieme ad Adecco, leader globale nei servizi per il lavoro, la Technical Academy: un percorso formativo e professionale pensato per accompagnare i talenti di domani verso una carriera solida e stimolante.

Questa sinergia tra RPE e Adecco nasce con l’obiettivo di valorizzare le competenze tecniche dei giovani, offrendo loro un accesso diretto al mondo del lavoro attraverso un programma costruito su misura. Adecco, con la sua esperienza nel recruiting e nella formazione, garantisce un supporto costante durante tutto il percorso, dalla selezione fino all’inserimento in azienda.

Il programma prevede l’inserimento in diverse aree strategiche, che sono:

Progettazione meccanica ed elettrica

Industrializzazione

Manutenzione e miglioramento continuo

Open Day: 29 ottobre 2025



Visita lo stabilimento, incontra i professionisti e scopri le opportunità di crescita. Al termine del percorso sono previsti contratti di apprendistato professionalizzante (avvio tra metà novembre e metà dicembre).

Chi è RPE

Fondata nel 1972 da Giuliano Ravazzani, RPE SRL è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore delle elettrovalvole. Da oltre 50 anni, l’azienda progetta e produce internamente ogni componente dei propri prodotti – dalle elettrovalvole ai contalitri, dai riduttori di pressione ai filtri – garantendo qualità 100% Made in Italy.

Il cuore pulsante dell’azienda è il suo stabilimento di Carbonate, dove ogni giorno si lavora con passione per sviluppare soluzioni su misura per clienti in tutto il mondo. Con oltre 1.200 progetti realizzati, 94 linee produttive e 23 certificazioni, RPE si distingue per l’attenzione alla qualità, alla customizzazione e all’innovazione continua.

La missione dell’azienda è chiara: progettare valvole che rispondano alle esigenze più specifiche, offrendo un servizio tecnico altamente specializzato e personalizzato. Un impegno che si riflette anche nella volontà di investire nei giovani e nel loro futuro.

Cosa offre la Technical Academy

Formazione pratica direttamente sul campo

Affiancamento costante da parte di esperti del settore

Reali prospettive di crescita professionale

Un ambiente di lavoro dinamico, innovativo e stimolante

Supporto continuo da parte di Adecco, dalla selezione all’inserimento

Non puoi partecipare all’Open Day?



Nessun problema: puoi comunque candidarti e verrai ricontattato per un colloquio conoscitivo.

Per info e approfondimenti scrivi a tradate.zucchi@adecco.it