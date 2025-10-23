“Creature”: la vita nascosta ha preso forma all’Ex Chiesa di San Giovanni

Un invito a osservare la vita in tutte le sue forme, a riscoprire la bellezza dell’essenziale e la perfezione del piccolo. È stato questo lo spirito di “CREATURE”, il progetto artistico di Samuele Arcangioli inaugurato domenica 19 ottobre all’Ex Chiesa di San Giovanni a Casciago, dove resterà visitabile fino al 14 dicembre 2025.

Fin dal titolo, la mostra ha aperto a una riflessione senza confini sul creato, inteso come atto generativo e poetico, frutto dell’intelletto, della manualità e della sensibilità dell’artista. Il percorso espositivo si è rivelato come un’opera viva, in continua trasformazione, che accoglie il ritmo stesso dell’esistenza — nascita, crescita, metamorfosi, fine — e che trova la propria compiutezza solo grazie alla partecipazione del pubblico, chiamato a farne parte e a completarla nel tempo.

Arcangioli ha costruito un ambiente che dialoga con il luogo e con le piccole creature che lo abitano: insetti, presenze minime e fragili forme di vita che popolano gli spazi condivisi con l’uomo, spesso ignorate ma essenziali al nostro equilibrio. L’Ex Chiesa di San Giovanni, con il suo silenzio e la sua luce raccolta, si è trasformata in parte integrante dell’opera, un habitat naturale per queste presenze e simbolo di una possibile armonia tra uomo e natura.

La mostra è nata da una sinergia di lavoro tra più artisti: accanto a Samuele Arcangioli hanno partecipato Roberto Gelini, Arlenys Romero e Gianmarco Taietti, che hanno intrecciato pittura, fotografia, poesia e musica in un dialogo continuo di sguardi e sensibilità.

Un progetto corale che, come sottolinea la curatrice Lara Treppiede, “è un omaggio alla vita, ai suoi ritmi, ai suoi movimenti, alle dinamiche e agli intrecci, al celato e al visibile”.

Realizzata con la collaborazione di Riccardo Blumer, “CREATURE” ha mostrato sin dall’inaugurazione la sua natura mutevole: un’opera in divenire che continuerà a crescere e trasformarsi con il passare delle settimane, trovando nella presenza del pubblico la sua forma più autentica.

“CREATURE” di Samuele Arcangioli

Con la partecipazione di Roberto Gelini, Arlenys Romero, Gianmarco Taietti

A cura di Lara Treppiede, in collaborazione con Riccardo Blumer

Ex Chiesa di San Giovanni, via Sant’Agostino – Casciago (VA)

19 ottobre – 14 dicembre 2025

Orari: sabato 15.00–17.00 | domenica 11.00–13.00 / 14.00–17.00

Ingresso libero