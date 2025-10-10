Croce Rossa cerca infermiere volontarie per il corpo delle Crocerossine
Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 30 novembre 2025
La Croce Rossa Italiana apre le iscrizioni al corso biennale per diventare infermiera volontaria, offrendo l’opportunità di entrare nel Corpo delle Crocerossine, un’istituzione storica che da oltre un secolo unisce competenze sanitarie e spirito di servizio.
«Diventare infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana – si spiega nella presentazione del corso – significa abbracciare un impegno concreto a favore del prossimo: nelle emergenze, nelle calamità, negli ospedali civili e militari, nei poliambulatori CRI e delle Forze Armate, e in missioni internazionali.
Le Crocerossine rappresentano un simbolo di umanità, dedizione e professionalità, e continuano a essere una presenza insostituibile nelle attività sanitarie e sociali in Italia e nel mondo».
Il percorso formativo
Il corso biennale prevede una formazione teorica e pratica presso strutture ospedaliere, integrata da esperienze sul campo in ambito sanitario e umanitario.
Sono previsti percorsi dedicati per chi è già in possesso di titoli sanitari. Le allieve, inoltre, parteciperanno a sessioni di addestramento in caserma in preparazione a cerimonie e parate con le Forze Armate.
Al termine del corso, viene conferito il Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana, valido esclusivamente per lo svolgimento delle attività all’interno dell’Associazione.
Come candidarsi
Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 30 novembre 2025.
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare l’Ispettorato di Varese all’indirizzo:
