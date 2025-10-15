Croce Rossa in piazza Monte Grappa a Varese per insegnare la rianimazione cardiopolmonare
Sabato 18 ottobre i volontari guideranno i partecipanti nelle manovre salvavita fondamentali da attuare in caso di arresto cardiaco. Dimostrazioni e prove pratiche aperte a tutti, bambini compresi
Sabato 18 ottobre 2025 Piazza Monte Grappa a Varese, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, il comitato varesino della Croce Rossa Italiana organizza una giornata dedicata alla Rianimazione Cardio Polmonare, con dimostrazioni e brevi sessioni pratiche aperte alla cittadinanza.
Dimostrazioni pratiche e sensibilizzazione
I volontari guideranno i partecipanti nelle manovre salvavita fondamentali da attuare in caso di arresto cardiaco. Un’iniziativa pensata per rendere tutti più consapevoli e pronti a intervenire in situazioni d’emergenza: un gesto semplice può davvero fare la differenza.
Attività anche per i più piccoli
Durante tutta la giornata non mancheranno momenti di intrattenimento pensati per i bambini, con truccabimbi, colori e fantasia per rendere l’evento accessibile e coinvolgente per tutta la famiglia.
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Varese e mira a promuovere la cultura della prevenzione e della salute attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.