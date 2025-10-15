Varese News

Croce Rossa in piazza Monte Grappa a Varese per insegnare la rianimazione cardiopolmonare

Sabato 18 ottobre i volontari guideranno i partecipanti nelle manovre salvavita fondamentali da attuare in caso di arresto cardiaco. Dimostrazioni e prove pratiche aperte a tutti, bambini compresi

Sabato 18 ottobre 2025 Piazza Monte Grappa a Varese, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, il comitato varesino della Croce Rossa Italiana organizza una giornata dedicata alla Rianimazione Cardio Polmonare, con dimostrazioni e brevi sessioni pratiche aperte alla cittadinanza.

Dimostrazioni pratiche e sensibilizzazione

I volontari  guideranno i partecipanti nelle manovre salvavita fondamentali da attuare in caso di arresto cardiaco. Un’iniziativa pensata per rendere tutti più consapevoli e pronti a intervenire in situazioni d’emergenza: un gesto semplice può davvero fare la differenza.

Attività anche per i più piccoli

Durante tutta la giornata non mancheranno momenti di intrattenimento pensati per i bambini, con truccabimbi, colori e fantasia per rendere l’evento accessibile e coinvolgente per tutta la famiglia.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Varese e mira a promuovere la cultura della prevenzione e della salute attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
