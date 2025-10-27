Crugnola conquista il T.I.R. senza correre. A Como vince Re, super Spataro in Rally 4
Il pilota varesino si è ritirato subito per motivi familiari, ma il titolo è comunque suo. Decimo Miele, 11° Spataro che trionfa nella classe. In Friuli vince il navigatore luinese Falzone (con Sassella)
Il “Trofeo Villa d’Este – Aci Como” è uno degli ultimi, grandi appuntamenti rallystici della stagione su scala nazionale e quest’anno era destinato a concludere il calendario del T.I.R., il Trofeo Italiano Rally, che in pratica il secondo campionato tricolore per importanza (escluse le gare su terra) alle spalle dei CIAR Sparco.
E se ad Andrea Crugnola non è riuscita la riconferma nel CIAR (lo “scudetto” assoluto), battuto per pochissimi punti da Giandomenico Basso, il pilota di Calcinate del Pesce si è rifatto nel TIR, conquistato però senza disputare l’ultima gara. A Como, Andrea e il navigatore Andrea Sassi, si sono ritirati dopo la pedana di partenza, ma con la classifica già delineata hanno comunque vinto il campionato.
A spiegare la scelta è stato lo stesso Crugnola sui suoi – seguitissimi – canali social: «Ci tenevo a chiedere scusa a tutti i tifosi e gli appassionati che oggi erano sulle prove del rally di Como per incitarmi. Dal 24 di agosto ad oggi, ho passato a casa un solo weekend su nove per via delle gare e dei test di sviluppo. Avendo vinto il campionato effettuando solo la pedana di partenza, ho valutato che la cosa più importante fosse quella di ritirarmi per tornare a casa dalla mia compagna (incinta ndr) e da mio figlio che sta crescendo alla velocità della luce».
Subito alle sue spalle si è piazzato invece Andrea Spataro, luinese trapiantato in Valle d’Intelvi, e questo risultato è particolarmente rilevante perché vale la vittoria di classe Rally 4 con la Peugeot 208 navigata da Alessia Muffolini (foto in apertura | Acisport). Alle loro spalle (13mi) i secondi di Rally 4, ovvero Moreno Cambiaghi e la navigatrice varesina Giulia Paganoni sulla prima delle Lancia Ypsilon.
