Crugnola conquista il T.I.R. senza correre. A Como vince Re, super Spataro in Rally 4

Il “Trofeo Villa d’Este – Aci Como” è uno degli ultimi, grandi appuntamenti rallystici della stagione su scala nazionale e quest’anno era destinato a concludere il calendario del T.I.R., il Trofeo Italiano Rally, che in pratica il secondo campionato tricolore per importanza (escluse le gare su terra) alle spalle dei CIAR Sparco.

E se ad Andrea Crugnola non è riuscita la riconferma nel CIAR (lo “scudetto” assoluto), battuto per pochissimi punti da Giandomenico Basso, il pilota di Calcinate del Pesce si è rifatto nel TIR, conquistato però senza disputare l’ultima gara. A Como, Andrea e il navigatore Andrea Sassi, si sono ritirati dopo la pedana di partenza, ma con la classifica già delineata hanno comunque vinto il campionato.

A spiegare la scelta è stato lo stesso Crugnola sui suoi – seguitissimi – canali social: «Ci tenevo a chiedere scusa a tutti i tifosi e gli appassionati che oggi erano sulle prove del rally di Como per incitarmi. Dal 24 di agosto ad oggi, ho passato a casa un solo weekend su nove per via delle gare e dei test di sviluppo. Avendo vinto il campionato effettuando solo la pedana di partenza, ho valutato che la cosa più importante fosse quella di ritirarmi per tornare a casa dalla mia compagna (incinta ndr) e da mio figlio che sta crescendo alla velocità della luce».

Una scelta di cuore che molti hanno capito, anche se – sempre sui social – non sono mancate alcune critiche da parte di chi si era recato sulle prove anche e soprattutto per la presenza del quattro volte campione d’Italia. Che ha avuto l’onestà di spiegare la propria decisione “familiare” senza nascondersi dietro a scuse che sarebbero state più facili da trovare.

La gara comasca è stata quindi vinta da uno dei padroni di casa, Alessandro Re, alla guida di una Skoda Fabia del team HK navigata da Daniel Pozzi. Sul podio anche Marco Silva-Gianni Pina con una Citroen C3 Wrc Plus e Corrado Pinzano-Mauro Turati con laSkoda Fabia Rs del team PA Racing.

Il primo dei varesini è stato Simone Miele, capace di agguantare la top ten su un’altra Skoda Fabia – quella del team di famiglia – con Luca Beltrame sul sedile di destra. Per Miele, decimo, arriva anche il sesto posto assoluto conclusivo nel TIR.

Subito alle sue spalle si è piazzato invece Andrea Spataro, luinese trapiantato in Valle d’Intelvi, e questo risultato è particolarmente rilevante perché vale la vittoria di classe Rally 4 con la Peugeot 208 navigata da Alessia Muffolini (foto in apertura | Acisport) . Alle loro spalle (13mi) i secondi di Rally 4, ovvero Moreno Cambiaghi e la navigatrice varesina Giulia Paganoni sulla prima delle Lancia Ypsilon.

FALZONE VINCE IN FRIULI – A proposito di luinesi “sprint”, il weekend ha visto anche la vittoria di un navigatore della città sul Lago Maggiore: parliamo di Gabriele Falzone che si è imposto nel 60° Rally del Friuli accanto al pilota vicentino Manuel Sossella a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2 del Team PA Racing. Per Sossella e Falzone è arrivata anche la conquista della Coppa di Zona che permetterà loro di partecipare alla finale di Coppa Italia.