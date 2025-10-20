Varese News

Lombardia

Cultura, sport e impegno sociale: cinque nuove iniziative sostenute dal Consiglio regionale della Lombardia

Presidente Federico Romani: “Sostenere cultura, sport e solidarietà significa rafforzare i legami della nostra comunità e valorizzare l’identità lombarda in tutte le sue espressioni”

consiglio regionale Lombardia

Dalla promozione culturale alla valorizzazione delle tradizioni, passando per lo sport, la memoria e l’impegno sociale. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato cinque nuovi patrocini a sostegno di enti e associazioni impegnati nella crescita culturale, civile e sociale delle nostre comunità. Dall’inizio dell’anno, con quelli di oggi, salgono così a 359 i patrocini concessi dall’ufficio di presidenza per un ammontare complessivo che supera i 500mila euro.

«Il Consiglio regionale è vicino a chi costruisce comunità, promuove la partecipazione e valorizza i valori che ci uniscono – spiega i presidente Federico Romani – Sostenere la cultura, lo sport, la memoria e la solidarietà significa investire nel futuro della Lombardia, una regione che trova nella collaborazione e nella creatività la sua forza più autentica».

Tra cultura e creatività

Promuovere la scrittura e la conoscenza delle regioni lacustri, del loro patrimonio ambientale, culturale e turistico: è questo l’obiettivo di “Scritture di Lago” che venerdì 21 novembre presenterà i finalisti della sesta edizione del premio letterario. Un progetto nato nel 2020 dall’Associazione Lario In di Como che dà spazio a tante voci diverse: Premio Regio Insubrica per i racconti inediti ambientati nell’area dei laghi prealpini italo-svizzeri; Premio Laghi per i libri editi ambientati (anche solo in parte) su laghi italiani e svizzeri; Premio Ponti sull’acqua, dedicato al lavoro prezioso dei traduttori; Premio Volta, pensato per i giovani autori.

Sport e valori

Dal 25 al 30 novembre, si svolgerà a Mantova la seconda edizione del “Festival del libro e della cultura sportiva“. L’associazione Fare Cultura propone un ricco calendario di incontri: non solo presentazioni editoriali, ma anche spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre e attività sportive per diffondere i valori olimpici e la cultura del benessere. Realizzato in collaborazione con Coni Lombardia e Provincia di Mantova, il festival promuove lo sport come linguaggio di inclusione e crescita sociale.

Sociale e pari opportunità

Sicuramente Donna, per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori” è l’iniziativa che si terrà dal 7 al 23 novembre a Melegnano (Mi) promossa da Naikan Do Shotokan Academy. Un’iniziativa che si propone di affrontare il tema tristemente attuale della violenza di genere con un percorso di incontri e laboratori teorici e pratici che coinvolge esperti, magistrati, psicologi e forze dell’ordine. L’obiettivo è creare una rete territoriale di prevenzione e sostegno alle vittime.

Memoria e storia

L’Unione nazionale Cavalieri d’Italia della sezione di Mantova dall’8 al 15 novembre organizza il convegno internazionale “Fronte Macedone 1916-18 storia, memoria e progetti di valorizzazione – mostra cartoline dal Fronte”, dedicato alla storia della 35ª Divisione di fanteria nella penisola Balcanica (1916–18) e al ruolo di Mantova nella memoria del primo conflitto mondiale, con la partecipazione di studiosi italiani e balcanici tra i quali il senatore Manfredi Potenti, Silvano Gallon, già Console d’Italia a Skopje, gli storici Erik Allard e Fabio Cotifava, oltre a rappresentanti di enti culturali e militari.

Tradizioni e identità locali

Nel comune brianzolo di Biassono (Mb) sabato 15 e domenica 16 novembre si terrà la “Fiera di San Martino”, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Fiera San Martino. Una manifestazione che celebra le tradizioni agricole e artigianali del territorio, valorizzando le radici storiche della Brianza, promuovendo principalmente i temi legati all’agricoltura, alla zootecnica, all’agro-alimentare e all’artigianato.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.