Cultura, tradizione e divertimenti: un autunno di eventi a Olgiate Olona

Con l’arrivo dei colori e dei sapori tipici della stagione, l’autunno 2025 a Olgiate Olona si anima con un ricco calendario di appuntamenti che uniscono cultura, tradizione e divertimento per tutte le età. Il programma, frutto della sinergia tra associazioni, Pro Loco, parrocchie e realtà locali, offre un’occasione per vivere la comunità e valorizzare le tradizioni della Valle Olona.

Tra sagre, spettacoli teatrali, concerti e iniziative solidali, ottobre e novembre propongono eventi che spaziano dalle celebrazioni storiche a momenti dedicati alla salute e all’intrattenimento.

Gli Eventi Imperdibili di Ottobre

Il mese di ottobre è particolarmente denso di iniziative, spaziando dalla storia alla gastronomia, fino alla salute e alla cultura:

Tradizione e Comunità

Sabato 4 ottobre: Doppia ricorrenza con il Centenario del Padiglione Plesso Ferrini e la Giornata per gli occhi dei bambini (Villa Gonzaga, Cortile del Comune, Pista di Atletica).

Doppia ricorrenza con il Centenario del Padiglione Plesso Ferrini e la Giornata per gli occhi dei bambini (Villa Gonzaga, Cortile del Comune, Pista di Atletica). Domenica 5 ottobre: Torna l’attesa 17ª Sagra della Zucca presso il Centro ASD Gerbone.

Torna l’attesa presso il Centro ASD Gerbone. Domenica 19 ottobre: Si celebra la 22ª Sagra d’Autunno che animerà il centro storico di Olgiate Olona.

Si celebra la che animerà il centro storico di Olgiate Olona. Tutti i fine settimana di ottobre: Per gli amanti del foliage e delle tradizioni americane, l’Idea Village ospita il Pumpkin Patch – Il Ranch.

Spettacoli e Incontri Culturali

Sabato 4 ottobre: Carlo Pastori porta in scena “El Vangel – La buona Notizia” al Teatro Don Pino Ballabio.

porta in scena “El Vangel – La buona Notizia” al Teatro Don Pino Ballabio. Venerdì 10 ottobre: Concerto “Maria in Canto” in occasione del 500° anniversario della Cappella della Madonna (Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo).

Concerto “Maria in Canto” in occasione del 500° anniversario della Cappella della Madonna (Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo). Sabato 11 ottobre: Mostra “Come Stelle nella Storia” presso la Chiesa Santi Innocenti.

Mostra “Come Stelle nella Storia” presso la Chiesa Santi Innocenti. Giovedì 23 ottobre: Incontro con l’Autore Marco Malvaldi al Teatrino di Villa Gonzaga.

Incontro con l’Autore al Teatrino di Villa Gonzaga. Venerdì 24 ottobre: Incontro “Chiamami Adulto” con lo psicoterapeuta Matteo Lancini presso la Biblioteca Comunale.

Salute, Sociale e Tempo Libero

Sabato 18 ottobre: Giornata dedicata alla salute con lo Screening Senologico e l’iniziativa Manovre Salva Vita (entrambi a Villa Gonzaga).

Giornata dedicata alla salute con lo e l’iniziativa (entrambi a Villa Gonzaga). Sabato 18 ottobre: L’amico a quattro zampe è protagonista della Zampettata d’Autunno , una camminata con partenza e arrivo a Villa Gonzaga.

L’amico a quattro zampe è protagonista della , una camminata con partenza e arrivo a Villa Gonzaga. Domenica 26 ottobre: Giornata Ecologica Tutti a Raccolta (in Via Busto per Fagnano) e Pranzo per La Terza Età al Ristorante Giuseppe Verdi.

(in Via Busto per Fagnano) e al Ristorante Giuseppe Verdi. Venerdì 31 ottobre: Risate in Valle Olona con il Cabaret “Risate In valle” che ospiterà artisti da Zelig, Colorado e Comedy Central (Cinema Teatro Area 101).

Il calendario autunnale è reso possibile grazie all’impegno congiunto di associazioni, Pro Loco, parrocchie, realtà culturali e attività produttive locali, un patrimonio condiviso che arricchisce il tessuto sociale, sostiene il commercio di prossimità e valorizza le tradizioni della Valle Olona.