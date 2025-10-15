Curiosità, gioco e fantasia. Così Giuseppe Rosafio ha superato i suoi limiti per vincere nello sport

Radio Materia presenta un nuovo appuntamento con il podcast “Flo, nel flusso col mental coach”, Un format che intreccia sport, vita e crescita personale, dando spazio a testimonianze capaci di ispirare e motivare.

Alla guida del programma c’è Gabriele Colombo, che con sensibilità e curiosità apre il dialogo con sportivi e professionisti capaci di offrire spunti utili per affrontare la quotidianità con maggiore equilibrio e motivazione.

L’ospite della dodicesima puntata è Giuseppe Rosafio, atleta non vedente con un passato nell’atletica e nel baseball per ciechi e un presente da divulgatore che racconta la sua esperienza umana e sportiva mettendo al centro l’approccio mentale come chiave per affrontare le sfide quotidiane.

Nel dialogo con Gabriele, Giuseppe sottolinea l’importanza di curiosità, gioco e fantasia come strumenti per superare le difficoltà, compresa la sua disabilità visiva. Concetti che trovano applicazione concreta nel baseball per non vedenti, disciplina nella quale ha saputo reinventarsi dopo i successi conquistati nell’atletica, dove ha vinto diversi campionati nazionali.

La conversazione si concentra anche sull’arte del cambiamento e sul ruolo del sorriso come modo per gestire errori, concentrazione e resilienza. Giuseppe condivide inoltre le emozioni vissute nella corsa, quando la fiducia nella sua guida diventava un legame indissolubile, e apre uno sguardo verso il futuro, manifestando interesse per nuove discipline come il pugilato e l’arrampicata.

Un episodio che invita a riflettere sul valore della mentalità nello sport e nella vita, offrendo spunti per trasformare i limiti in possibilità e vivere ogni sfida come un’opportunità di crescita.

ASCOLTA IL PODCAST