D come Dalla e Destino. Martedì alle 21 su Radio Materia riparte il viaggio di Gian Paolo e Oscar

ABC è la trasmissione che vi porta a spasso tra le lettere dell'alfabeto con aneddoti, riflessioni e ottima musica. Appuntamento su Radio Materia

gian paolo de tomasi oscar micci abc

D come donne, Dalla e De Gregori, destino e diapositive. A voi cosa viene in mente con la lettera D? Martedì dalle ore 21:00, in diretta, la trasmissione ABC di Radio Materia torna con Gian Paolo De Tomasi e Oscar Micci a viaggiare tra le lettere dell’alfabeto mettendo in fila canzoni, notizie, riflessioni collegati alla lettera della serata.

La quarta puntata avrà come tema il destino tra chi pensa di averlo già scritto e chi vuole cambiarlo. Luci Dalla e Francesco De Gregori, due grandi voci della musica cantautoriale italiana, saranno una parte del filo conduttore musicale.

E a voi cosa viene in mente con la lettera D? Fatecelo sapere mandando un whatsapp al 3534848857 e Gian Paolo e Oscar sapranno inserirlo nel loro viaggio tra parole e musica.

Appuntamento alle 21 di martedì 14 ottobre su www.radiomateria.it.

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
