Da Besnate a Gallarate, il cinema si fa comunità: Alonso Ruizpalacios presenta Aragoste a Manhattan

Il cinema come spazio di incontro, riflessione e partecipazione. Giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 21.00, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il regista Alonso Ruizpalacios presenterà il suo film Aragoste a Manhattan in collegamento diretto con il pubblico delle Sale della Comunità italiane.

L’evento, parte del progetto MetaCinema promosso da ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema, sarà trasmesso in simultanea in 33 sale distribuite in tutto il Paese, offrendo un’esperienza condivisa che unisce spettatori e autori in un’unica grande sala virtuale.

Anche la provincia di Varese partecipa a questa iniziativa nazionale, con due realtà culturali di riferimento: il Cinema Incontro di Besnate e il Cinema delle Arti di Gallarate, entrambe Sale della Comunità da anni impegnate nella promozione di un cinema attento ai valori sociali e ambientali.

Durante la proiezione-evento, Ruizpalacios sarà collegato in diretta per dialogare con il pubblico, portando la propria testimonianza e raccontando la genesi di un film che unisce arte, cucina e umanità.

Aragoste a Manhattan è ambientato nei retroscena del celebre ristorante newyorkese The Grill, dove si intrecciano le vite di immigrati clandestini. Tra multiculturalità, fatica e speranza, il film racconta il cibo come linguaggio universale e luogo d’incontro tra persone e culture.

La scelta di ACEC di proiettare Aragoste a Manhattan proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, nel quarantesimo anniversario della FAO, nasce dal desiderio di invitare il pubblico a riflettere sul valore del cibo come bene comune e simbolo di rispetto per la natura e le persone.

«Con MetaCinema vogliamo dimostrare come le Sale della Comunità possano diventare luoghi vivi, connessi e partecipati – spiega il Segretario generale ACEC, Riccardo Checchin –. La proiezione di Aragoste a Manhattan non è solo un evento cinematografico, ma un momento di riflessione collettiva sul valore del cibo, del lavoro e della responsabilità verso un futuro più equo e sostenibile».