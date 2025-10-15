Da Besnate a Gallarate, il cinema si fa comunità: Alonso Ruizpalacios presenta Aragoste a Manhattan
Giovedì 16 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il film sarà proiettato in simultanea nelle Sale della Comunità. Anche la provincia di Varese partecipa con il Cinema Incontro e il Cinema delle Arti, nell’ambito del progetto MetaCinema di ACEC
Il cinema come spazio di incontro, riflessione e partecipazione. Giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 21.00, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il regista Alonso Ruizpalacios presenterà il suo film Aragoste a Manhattan in collegamento diretto con il pubblico delle Sale della Comunità italiane.
L’evento, parte del progetto MetaCinema promosso da ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema, sarà trasmesso in simultanea in 33 sale distribuite in tutto il Paese, offrendo un’esperienza condivisa che unisce spettatori e autori in un’unica grande sala virtuale.
Anche la provincia di Varese partecipa a questa iniziativa nazionale, con due realtà culturali di riferimento: il Cinema Incontro di Besnate e il Cinema delle Arti di Gallarate, entrambe Sale della Comunità da anni impegnate nella promozione di un cinema attento ai valori sociali e ambientali.
Durante la proiezione-evento, Ruizpalacios sarà collegato in diretta per dialogare con il pubblico, portando la propria testimonianza e raccontando la genesi di un film che unisce arte, cucina e umanità.
Aragoste a Manhattan è ambientato nei retroscena del celebre ristorante newyorkese The Grill, dove si intrecciano le vite di immigrati clandestini. Tra multiculturalità, fatica e speranza, il film racconta il cibo come linguaggio universale e luogo d’incontro tra persone e culture.
La scelta di ACEC di proiettare Aragoste a Manhattan proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, nel quarantesimo anniversario della FAO, nasce dal desiderio di invitare il pubblico a riflettere sul valore del cibo come bene comune e simbolo di rispetto per la natura e le persone.
«Con MetaCinema vogliamo dimostrare come le Sale della Comunità possano diventare luoghi vivi, connessi e partecipati – spiega il Segretario generale ACEC, Riccardo Checchin –. La proiezione di Aragoste a Manhattan non è solo un evento cinematografico, ma un momento di riflessione collettiva sul valore del cibo, del lavoro e della responsabilità verso un futuro più equo e sostenibile».
