Da Caronno Pertusella al Forum di Assago: il sogno dell’Academy Parade Band si avvera con Alfa
I giovani musicisti della banda caronnese hanno suonato davanti a 12mila persone insieme al cantante. Un'occasione nata da un video in risposta a un appello lanciato su TikTok
Un sogno che si avvera, una passione che viene premiata sul palco più ambito d’Italia. È successo ieri sera ai ragazzi dell’Academy Parade Band di Caronno Pertusella, che si sono esibiti al Forum di Assago insieme ad Alfa, di fronte a 12mila spettatori in delirio.
Una storia che inizia la scorsa estate, quando il cantante Andrea De Filippi – in arte Alfa, classe 2000, celebre per hit come “Il filo rosso” e l’ultima “A me piace” con Manu Chao – lancia un appello dalla sua pagina TikTok: “Vorrei fare il nuovo pezzo live insieme alle bande di paese: gireremo tutta l’Italia, perché credo che le bande siano un insieme di musicisti incredibili, la media musicale è altissima e sono persone che lo fanno semplicemente per passione. Se vi va contattatemi e suoniamo insieme”.
La risposta della banda caronnese non si è fatta attendere. Con un video simpatico e spontaneo, i ragazzi dell’Academy si sono proposti. E l’appello è stato accolto.
E ieri sera è accaduto l’incredibile. “Abbiamo portato Caronno Pertusella sul palco del Forum di Assago – comunicano entusiasti i membri della band – Ci siamo esibiti di fronte a 12 mila persone”.
Stamattina, ancora increduli per quanto vissuto, i musicisti hanno condiviso la loro gioia su Facebook: “Buongiorno Facebook!! Ieri sera, in totale segreto, l’Academy si è esibita sul palco del Forum di Assago insieme al cantante Alfa, di fronte a 12 mila persone! Noi ci siamo svegliati ancora un po’ frastornati e con un vortice di emozioni da dover assimilare!”.
L’obiettivo di Alfa è stato raggiunto: valorizzare chi fa musica per amore, lontano dai riflettori, nei paesi, nelle piazze, nelle feste di provincia. E ieri sera, quel messaggio ha trovato la sua espressione più bella sul palco del Forum.
