Da Gerenzano al podio del Campionato Italiano Velocità: Valentino Sponga vicecampione in Moto3

È una stagione da incorniciare quella appena conclusa per Valentino Sponga, giovane pilota di Gerenzano classe 2008, che ha conquistato il secondo posto assoluto nella categoria Moto3 del Campionato Italiano Velocità (CIV) 2025. A soli 17 anni, Sponga – in forza al team We Race PosCorse – si è distinto per costanza e determinazione, imponendosi come uno dei nomi da seguire nel panorama motociclistico italiano. (Nella foto, da sinistra a destra, Luca Rizzi, Giuseppe Oliveri, Valentino Sponga)

Il talento cresce a Gerenzano

Nato e cresciuto a Gerenzano, Sponga ha costruito una stagione solida, culminata con una vittoria al Mugello che ha segnato la svolta: «Dopo quel successo Valentino ha fatto un salto di qualità – racconta il Team Manager Giuseppe Oliveri – È un ragazzo serio, educato, con la testa sulle spalle. Ha trovato continuità e velocità, qualità fondamentali per ambire in alto».

Il podio nel CIV non è solo una vittoria personale, ma anche la conferma del percorso di crescita che We Race PosCorse propone ai suoi atleti. «Abbiamo creduto fin dall’inizio nel potenziale dei nostri piloti – continua Oliveri – costruendo attorno a loro una struttura tecnica su misura. Il nostro obiettivo non è solo vincere una gara, ma formare i piloti di domani».

Anche Rizzi tra le sorprese del 2025

Oltre a Sponga, tra le file del team brilla anche Luca Rizzi, 13 anni appena e già capace di lasciare il segno nella categoria PreMoto3. Con due vittorie e quattro podi all’attivo, il giovane talento ha chiuso il campionato al terzo posto assoluto.

«Luca è il più giovane della squadra e dell’intero campionato – sottolinea Oliveri – ma ha dimostrato personalità e grinta. È estroverso, determinato e ha ancora ampi margini di crescita: il meglio deve ancora venire».

Il progetto We Race PosCorse

Con sede a Verona e una squadra composta da 16 professionisti tra meccanici, tecnici e motoristi, We Race PosCorse è una delle realtà più consolidate nel mondo delle corse italiane. La stagione 2025 è stata la 25ª consecutiva di attività, un traguardo che testimonia la solidità e la dedizione del team.

Nel 2026 Sponga e Rizzi continueranno a correre con PosCorse: una scelta di continuità che, secondo il team, rappresenta un grande vantaggio per affrontare al meglio la prossima stagione. Il team gareggia in Moto3 con moto Beon motorizzate Yamaha 450cc, mentre in PreMoto3 utilizza Honda NSF250 monomarca. «La nostra forza è il gruppo, l’attenzione ai dettagli, la passione che si respira nel box – conclude Oliveri – ed è questo che trasmettiamo ai nostri piloti, dentro e fuori dalla pista».