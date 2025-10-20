Da nonna Ebe all’export: a Materia la storia del Raviolificio Lo Scoiattolo tra gusto e innovazione

Ci sono storie che profumano di casa e, al tempo stesso, di mondo. Quella di Scoiattolo, storico raviolificio di famiglia fondato nel 1983 da nonna Ebe e nonno Tino, è una di queste. Martedì 21 ottobre da Materia, l’azienda si racconta in un incontro dal titolo “Da raviolo di famiglia al mondo intero”: un viaggio nel gusto e nella memoria, per scoprire come una piccola bottega artigianale si sia trasformata in un punto di riferimento internazionale della pasta fresca.

Alle 20.00 si aprirà la serata con una degustazione esclusiva dei prodotti simbolo del Raviolificio — dai Tortelli di zucca e Parmigiano Reggiano ai Ravioli Giganti — per poi proseguire, alle 21.00, con il racconto dal vivo della famiglia Di Caro e del loro team.

Oggi Scoiattolo produce oltre 100 tonnellate di pasta fresca al giorno, conta 200 collaboratori, esporta in più di 40 Paesi e continua a crescere con lo stesso spirito con cui è nata: quello di una famiglia che non ha mai smesso di credere nel valore delle proprie mani. Sul palco, a raccontarlo, ci saranno Massimiliano e Matteo Di Caro, terza generazione alla guida dell’azienda insieme alla cugina Valentina Guerra, affiancati da Sofia Gallo, responsabile Ricerca e Sviluppo, e dai maestri pastai Roberto Giommi ed Enzo Laganà.

“Ripieno d’amore dal 1983” non è solo un nuovo payoff, ma una dichiarazione d’intenti. Il rebranding, firmato con la collaborazione di grandi agenzie internazionali, restituisce autenticità e calore a un marchio che ha fatto della pasta fresca una storia da tramandare. La grafia del logo riprende quella originale scritta a mano dai fondatori: un segno che torna alle origini per guardare avanti.

Dalla linea “Le Ricette di Nonna Ebe”, nata per riportare in tavola il sapore dei ricordi, fino ai formati brevettati “I Giganti”, Scoiattolo dimostra come un prodotto artigianale possa evolversi senza perdere la propria anima. Un percorso che passa anche per l’export, con la presenza nei punti vendita Costco negli Stati Uniti e Morrisons nel Regno Unito, e per una ricerca e sviluppo interna che custodisce oltre 300 ricette segrete.

“Fare pasta fresca non è solo tecnologia, è anche sentimento — racconta Sofia Gallo —. Ogni ricetta nasce da un’idea, da una prova, da una degustazione condivisa. È un lavoro di squadra, dove le persone contano quanto gli ingredienti.”

Tra video, testimonianze e assaggi, la serata promette di raccontare l’essenza di un marchio che ha saputo trasformare la manualità di una nonna in un sapere industriale sostenibile, e il profumo di un raviolo in un messaggio universale: che l’amore, quando è vero, può diventare impresa.