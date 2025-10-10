Da sabato sera a lunedì all’alba fermi i treni tra Gallarate e Milano

Nel weekend sono previsti importanti lavori tra Rho e Gallarate, che prevedono lo stop a tutti i treni che percorrono la tratta, dalle ore 22:00 di sabato 11 e per l’intera giornata di domenica 12 ottobre 2025.

E quindi ci sono diverse limitazioni ai treni da Milano per Domodossola, per Varese, Luino, nonché le corse Bellinzona-Malpensa.

Sono previsti autoservizi sostitutivi.

Di seguito c’è il dettaglio di tutte le linee interessate, comunicato da Trenord.

→ I treni “S5” circolano tra Gallarate e Varese e con modifiche di numerazione tra Rho e Treviglio. Non si effettuano tra Rho e Gallarate.

→ I treni “RE” della relazione Domodossola-Milano Centrale circolano tra le stazioni di Gallarate e Domodossola e, con modifiche di numerazione e orario, tra Milano Centrale e Rho. Non si effettuano tra Rho e Gallarate.

→ I treni “R” della relazione Domodossola/Arona–Gallarate–Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Gallarate e Arona/Domodossola. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Gallarate.

→ I treni “RE” della relazione Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Gallarate e Porto Ceresio, modificano gli orari e fermano in tutte le stazioni tra Gallarate e Varese. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Gallarate.

→ I treni “R” 25302 e 25303 della relazione Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Gallarate e Luino. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Gallarate.

→ I treni “S30” della relazione Cadenazzo/Luino-Gallarate subiscono lievi modifiche d’orario in arrivo a destinazione.

→ I treni “S50” della relazione Biasca/Bellinzona-Mendrisio-Gallarate-Malpensa Aeroporto circolano nella tratta Biasca/Bellinzona – Varese. Non si effettuano tra Varese e Malpensa. Fanno eccezione i treni “S50” 25587 e 25590 che in data 11 ottobre circolano nella tratta Gallarate- Biasca/Bellinzona.

Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi ed il programma completo sarà disponibile sul sito e sulla App di Trenord nei prossimi giorni.

Si ricorda che gli orari delle corse automobilistiche potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale.

Inoltre, il trasporto di bici al seguito non è consentito sugli autobus.

Per i punti di fermata dei bus sostitutivi si invita a consultare questa pagina sul sito internet trenord.it.

La ripresa lunedì mattina

Secondo la tabella di Rfi i lavori si chiudono alle 05.25 di lunedì mattina, in tempo per il transito dei primi treni del mattino.

Se dovete partire presto per un viaggio, considerate che – nella pratica – ci sono però talvolta ritardi alla chiusura del cantiere (per evitare rischi dal punto di vista della sicurezza).