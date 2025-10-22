Da Varese alla Val di Vara: la storia di Alberto e di sua moglie Rossana raccontata a Geo&Geo

C’è una strada che da Varese porta lontano. Non in termini di chilometri, ma di prospettiva. È quella che hanno seguito Alberto Anzi, originario di Varese, ex arboricoltore urbano e “boscaiolo ragno”, volto noto anche (ma non solo) nel mondo dello scoutismo, e Rossana Sciascia, milanese di origine, scrittrice, artista e ceramista, con cui ha scelto di cambiare vita, lasciando la città per vivere nel cuore dell’Alta Val di Vara, in Liguria.

Una storia che ha ispirato anche la televisione nazionale: la vita di Alberto e Rossana (e dei loro figli ormai ventenni Francesco e Andrea) e la loro scelta coraggiosa sono stati raccontati nella trasmissione Geo & Geo su Rai 3, nella puntata andata in onda martedì 21 ottobre 2025. Il servizio, intitolato Il carro sostenibile, è disponibile su RaiPlay a questo link.

«Quando abitavo a Varese mi occupavo di arboricoltura e arrampicata sugli alberi. Con la mia azienda curavamo il cedro del Libano di via Veratti, il famoso “piantone”», raccontava Alberto a VareseNews qualche anno fa (QUI l’articolo). Poi, l’incontro con Rossana e con una casa abbandonata, in mezzo ai boschi, ha segnato l’inizio di una nuova avventura.

Una casa, un sogno: Ca’ Marcantonio

Siamo a Marcantonio, località Chiama, una frazione montana del comune di Maissana. Qui, tra castagni secolari e sentieri dimenticati, Alberto e Rossana hanno recuperato un antico casale di 300 anni, abitato per l’ultima volta oltre quattro decenni fa.

Quella casa è diventata Ca’ Marcantonio, un agriturismo autosufficiente, abitato dalla coppia e dai loro due figli. Attorno, solo natura. Il casale ospita ora quattro appartamenti per famiglie e turisti, meta ideale per chi cerca tranquillità, boschi, vita contadina e accoglienza sincera. I visitatori arrivano soprattutto dall’estero – tedeschi, belgi, francesi – attratti da un luogo che conserva la magia dell’essenziale.

Vita quotidiana tra potature e argilla

Alberto oggi coltiva la terra e vende i suoi prodotti, ma non ha abbandonato il suo “vecchio” mestiere, che è anche una vera e propria passione: si arrampica ancora sugli alberi per potature acrobatiche, soprattutto sui castagni da farina: «Il castagno amo definirlo un po’ “il maiale della foresta”, perché come per il maiale non si butta via niente: la legna secca va bene per scaldarsi, è fonte di energia; dalle castagne si ottiene la farina e le castagne si mangiano; dal legno di castagno si ottengono pali, travi, travature per le case perché il legno di castagno è un ottimo legno. La potatura è una pratica che in verità agli alberi non servirebbe. Gli alberi c’erano prima di noi, fanno da soli, serve che li potiamo nel momento in cui noi dobbiamo produrre, per esempio, castagne di qualità. La potatura sostanzialmente deve rispondere alla nostra domanda: perché la faccio? Per cui nel caso del castagno è una potatura come una qualsiasi pianta da frutta. Un bravo arboricoltore deve sapere cosa tagliare e cosa potare. L’albero prima di tutto è un essere vivente, un albero è senziente, un albero fa delle scelte. Io invito sempre tutti a alzare gli occhi e guardare la magnificenza degli alberi anche in città, dove ci sono alberi splendidi, anche se non sono nel loro ambiente naturale».

Rossana, invece, ha trovato nell’argilla una voce creativa. La scoperta è avvenuta per caso: «Avevamo un cantiere, Alberto è tornato con gli scarponi pieni di fango blu. Abbiamo fatto delle prove nella stufa, e abbiamo scoperto che qui sotto c’è argilla in cinque colori diversi: rossa, nera, verde, grigia e beige».

Oggi Rossana lavora questo materiale con passione e studio, filtrando e raffinando la materia prima da sola, con l’aiuto di libri, prove e pazienza. «La campagna ti chiama con le sue materie – dice – e creare con quello che ti offre è un dono».

Una comunità che cresce insieme

Intorno a loro, piccoli borghi rinati grazie a chi ha scelto di lasciare la città. A pochi passi, altre famiglie vivono in modo simile: coltivano, costruiscono sentieri, si aiutano. Una comunità diffusa, unita da scelte di vita e valori comuni.

«Che sentiero fate oggi?», si chiedono la mattina tra una carriola e una motosega. Qualcuno va a potare, altri a sistemare le ultime curve del nuovo tracciato. Ci si aiuta, ci si saluta. E ci si ritrova la sera attorno alla stufa accesa, al tavolo condiviso, con semplicità.

Scrivere, filare, abitare il silenzio

Rossana scrive da quando ha 14 anni. «È la mia terapia – confida – il quaderno non mi giudica. Scrivere qui, con la pioggia fuori e la stufa accesa, è un privilegio». Nel tempo libero fila la lana con un antico arcolaio, recuperando una tradizione dimenticata: «La lana oggi è trattata come un rifiuto speciale. Ma è una fibra nobile, calda, naturale. Filare rilassa, e ridà valore a ciò che abbiamo». I LIBRI DI ROSSANA SCIASCIA

La scelta del tempo lento

Il loro è un ritorno alla terra, ma anche al tempo lento. Una scelta radicale, non priva di difficoltà, ma piena di senso. Un’esperienza che racconta un’altra idea di futuro: più vicina alla natura.