“Dal Governo 9,8 milioni di fondi per infrastrutture e trasporti anche a Varese”

Risorse sbloccate per strade e servizi: FdI plaude al Governo Meloni e al MIT

“Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per gli stanziamenti del Governo Meloni e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che destinano alla Provincia di Varese un importo di circa 9.800.000 euro, parte dei fondi riservati alla Regione Lombardia”.

A dirlo è il gruppo Consiliare FDI Provincia di Varese con Marco Colombo, Silvio Maiocchi e Franco Compagnoni: “Questi fondi – spiegano – rappresentano una importante opportunità per migliorare le infrastrutture e i servizi del nostro territorio.Con questo stanziamento del Governo si chiude una situazione di confusione che poteva dare adito a visioni allarmistiche. Sottolineiamo che dai previsti 5 milioni ne arriveranno quasi il doppio sbloccando cosi risorse provinciali. Giuste le preoccupazioni iniziali ma a volte bisogna far lavore chi, tra l’altro, sta dimostrando di farlo bene. Siamo certi che tali investimenti saranno un valore aggiunto e come gruppo consiliare vigileremo su dove e come verranno impiegati dato che secondo normativa sarà l’ente Provincia a scegliere gli interventi.”

Pubblicato il 01 Ottobre 2025
