Dal mondo sportivo a quello imprenditoriale, il cordoglio per la scomparsa di Cesare Corti
Le reazioni e i messaggio di per il fondatore della Elmec ed ex dirigente della Robur et Fides
Le reazioni alla notizia della morte dell’imprenditore e appassionato sportivo Cesare Corti:
Robur et Fides si stringe attorno alla famiglia Corti e partecipa al lutto per la scomparsa di Cesare Corti.
Il Dott. Cesare è stato per tanti anni, sino al 2016, il Responsabile della Sezione Basket della Polisportiva, contribuendo a lasciare un’impronta importante negli oltre 120 anni di esistenza della nostra società.
In segno di rispetto, comunichiamo inoltre che tutte le gare odierne che vedranno coinvolte le nostre squadre, osserveranno un minuto di silenzio.
Pallacanestro Robur et Fides
“Il presidente regionale Giuseppe Rizzi e l’intero consiglio direttivo esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Cesare Corti, figura storica della Robur et Fides Varese della quale era stato prima giocatore, poi allenatore ed infine responsabile della sezione basket”.
Comitato regionale Lombardia FIP
“Sono molto rattristato per la perdita di Cesare Corti, che ho sempre stimato molto. Per la sua passione, la sua sensibilità e l’impegno per la nostra comunità varesina. Non solo professionale come pioniere dell’informatica alle nostre latitudini, ma soprattutto per aver animato, accompagnata una delle realtà sportive più importanti della nostra città. La Robur et fides. Una palestra di vita per intere generazioni. Per me e per i miei fratelli negli anni 70 e 80 è stata una seconda casa. Ci mancherà anche per il suo stile e la sua pacatezza, merce rara di questi tempi. Un abbraccio forte alla moglie Lina, a Valerio , a Didi e Popo.”
Alessandro Alfieri, Senatore della Repubblica
Con profonda tristezza vi informo che questa mattina è morto il dottor Cesare Corti.
È stato fondatore di Elmec insieme a mio padre e fino a pochi anni fa, anima attiva e attenta dell’azienda.
Di lui ricordo la vivace intelligenza personale e professionale, la cordialità e la dedizione all’azienda e alla famiglia.
Tra le altre doti sottolineo quella di avere per 50 anni collaborato con il suo socio non solo con correttezza e concordia ma anche con sincera amicizia.
Alla moglie Lina, ai figli Valerio, Didi, Claudio le sincere condoglianze della nostra famiglia intera e di tutti i collaboratori in particolare modo di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui.
Rinaldo Ballerio
È morto Cesare Corti, fondatore di Elmec e protagonista della storia dell’informatica varesina
