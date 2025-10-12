“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – EA7 61-94

Esordio interno da dimenticare per la Openjobmetis Varese, sconfitta 61-94 dall’EA7 Milano nel derby lombardo valido come primo match della seconda giornata di campionato. Alla partita è dedicato il secondo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese.

All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti ironici scelti tra quelli dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

La fotografia è di VareseNews, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.



