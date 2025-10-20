“Dal Parquet”: il dopopartita di Unahotels – Openjobmetis 103-79

Seconda partita disastrosa consecutiva per la OpenjobmetisVarese, sconfitta 103-79 sul campo della Unahotels Reggio Emilia nel terzo turno di Serie A. Alla partita è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese.

All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti scelti tra quelli dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

La fotografia è di VareseNews, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.



